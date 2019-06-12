AKBEM yaz dönemi kayıtları başlıyor

Antalya'da 8-14 yaş grubu çocuklara 17 farklı birimde 23 ayrı branşta eğitim veren Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri'nde (AKBEM), yaz dönemi kurs kayıtları 17 Haziran'da başlıyor. Kayıtlarda son gün 23 Haziran.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı AKBEM'in yaz dönemi kursları için kayıtlar başlıyor. 8-14 yaş grubu öğrenciler, yoğun geçen okul döneminden sonra yaz kursları ile AKBEM'de hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkarmaya hazırlanıyor.

Akademik ve sosyal branşlarda eğitim verilecek

Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe, İngilizce, Rusça, Bilgisayar, Kuran-ı Kerim, Hızlı Okuma gibi akademik branşlarda eğitim almak isteyen öğrenciler; Halk Oyunları, Modern Dans, Bale, Bağlama, İşaret Dili, Değerler Eğitimi, Gitar, Keman, Tiyatro, Resim, Karakalem, Bez Bebek (Çaybaşı), Drama ve Satranç ve Piyano gibi kültür ve sosyal branşlara da başvuru yapabilecek.

Kayıtlar online

Akademik - Kültürel - Sosyal alanlarda 17 Kurs Merkezinde 23 farklı branşın olacağı yaz döneminde, kayıtların 17 Haziran'da başlayacak ve 23 Haziran tarihinde sona ereceği bildirildi.