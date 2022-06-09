Akdam Mahallesine 2 kilometre asfalt serildi

Yaz sezonu ile birlikte Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Akdam Mahalesi'nde Cinnaslar Sokak'ta 2 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt çalışması başlattı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde genişletme ve altyapı çalışması yaptığı, Akdam Mahallesi Cinnaslar Sokak'ta 2 kilometre yolu asfaltlıyor. Kırsal mahallelerin yaşam ve refah düzeyi yükseltmek için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya'nın pek çok yerinde yol düzenleme, onarım ve asfalt hazırlığı çalışmamamız devam ediyor. Ekiplerimiz bir yandan programa alınan yollarda asfalt için hazırlık yaparken diğer yandan tamamlanan bölgelerde asfalt çalışması yapıyor. Şu anda Batı mahallelerinde Toslak ve çevre mahalleler olmak üzere oldukça yoğun bir asfalt öncesi çalışmamız var. Hedefimiz yaz sezonu boyunca vatandaşlara verdiğimiz başta yol ve asfalt olma üzere sözlerimizi yerine getirmek. Şu an Akdam Mahallemizde 2 kilometre uzunluğundaki ana yolda asfalt çalışması yapıyoruz. Birkaç gün içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" dedi.