Akdeniz Belediyeler Birliği'nden Manavgat Belediyesi'ne ödül

Manavgat Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde, ikincilik ödülüne layık görüldü.

Manavgat Belediyesi'nin Side Antik Kenti'nde hayata geçirdiği Antik Side Kentsel Tasarım Projesi, ödül almaya devam ediyor. Manavgat Belediyesi, “Antik Side Portikli Yol Yayalaştırması” çalışması nedeniyle Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılan törene Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye başkan vekili Erşan Özden, başkan yardımcısı Levent Ardıç, belediye meclis üyeleri Ayşe Çetin Önal, Hilmi Uslu, Etüt Proje Müdürü Gülbahar Budak ve projede emeği geçen çalışma arkadaşları birlikte katıldı. Başkan Şükrü Sözen ödülü, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün elinden sahneye ekibiyle birlikte çıkarak aldı.

“Ödüllerin gerçek sahibi halktır”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dünyaca ünlü Antik Side'nin, kentsel tasarım projesi çalışmasıyla birlikte yeniden tarihle buluştuğuna dikkat çekerek ödülü Manavgat halkı adına aldığını söyledi. Başkan Sözen, “Güzel şeyleri yapabilmek ve hayata geçirebilmek bizlere büyük bir mutluluk veriyor. Çalışmalarımızın Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından fark edilmesi ve ödüle layık görülmesi ise bizleri daha çok onurlandırıyor. Başarılarımızda en büyük pay sahipleri ise her zaman birlikte görev yapmaktan mutluluk duyduğum ekip arkadaşlarımdır. Ödülümüzü, hizmet etmekten onur duyduğum Manavgat halkı adına alıyorum” dedi.