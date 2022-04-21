Akdeniz Belediyelerinin yarışında Alanya Belediyesi 2 ödül birden aldı

'si düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Alanya Belediyesi de hayata geçirdiği projelerle 2 ödül birden aldı.

Yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi, belediye hizmetlerinin niteliğinin artırılması, kentlilik bilincinin güçlendirilmesi, belediye projelerinin desteklenmesi ve başarılı belediye başkanlarının da teşvik edilmesini sağlayan 7. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nın ‘EN'leri ödüllendirildi.

Belediyelerin yaptığı özgün projelerin desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından organize edilen 7. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda, Alanya Belediyesi 5 kategoride toplam 8 proje ile başvuru yaparken 2 ödül birden aldı. Yarışma sonucunda Üst Yapı Çalışmaları kategorisinde “Bedesten Projesi”, Çevre Koruma ve Alt Yapı Çalışmaları kategorisinde ise “Doğaya Sihirli Dokunuşlar Projesi” ödüle layık görüldü.

“Ödüller Alanya'ya hizmetin tescilini simgeliyor”

Alanya Belediyesi adına ödülleri AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün elinden alan Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, açıklamasında şöyle konuştu; “Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in öncülüğünde Alanya'mız adına hayata geçirdiğimiz projeler ödül almaya devam ediyor. Bu projelere verilen her ödül, Alanya'ya hizmetin tescilini simgeliyor. Projede emeği geçen herkese ve ödüllere layık gören kıymetli jüri üyelerine Alanya'mız adına şükranlarımı sunuyorum.”