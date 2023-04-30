Akdeniz Bölgesi İl Başkanları Toplantısı Antalya'da yapıldı

ANTALYA (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılarının katılımıyla ‘Akdeniz Bölgesi İl Başkanları Toplantısı'na Antalya ev sahipliği yaptı. AK Parti Antalya İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş İl Başkanları katıldı.

Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

AK Parti 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi "Doğru adam, doğru zaman" sloganı ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla AK Parti milletvekili adayları Antalya'da çalışmalarını devam ettiriyor. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin yaptığı konuşmada, “Akdeniz Bölgesi Teşkilat Koordinasyon toplantısına Antalya ev sahipliği yaptı. Genel Merkez Teşkilat Başkanımız, Teşkilat Başkan Yardımcılarımız ve Akdeniz İl Başkanlarını en güzel şekilde ağırladık. Yaptığımız çalışmalarımızdan bahsettik. Ayrıca gün içerisinde Kepez İlçe Teşkilatı 3 kademe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Heyecan ve coşku bir hayli yüksekti. Sonra İl Başkanlığında Seçim Koordinasyon ekibiyle bir araya gelerek, seçim çalışmalar değerlendirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın hikâyesini hep birlikte yazacağız” dedi.