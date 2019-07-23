İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akdeniz foku, vatozu böyle yedi

Antalya’nın Demre ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Akdeniz foku, vatoz balığını yerken görüntülendi.

Antalya'nın Demre ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Akdeniz foku, vatoz balığını yerken görüntülendi.


Dünyada nesli tükenme tehlikesi karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan Akdeniz foku, Demre Kekova bölgesi Kaleköy civarında görüldü. Tekne turunda bulunan, turizmci Ergun Dündar, Akdeniz fokunun yakaladığı vatoz balığını yeme anlarını kamerasıyla görüntüledi.


Sudan gelen sesler üzerine kamerasını o yöne çevirdiğini anlatan Dündar, “Kısa sürede ortaya 1.70 ile 1.80 metre arasında 300 kilo civarında bir Akdeniz foku çıktı. Ağzındaki kocaman vatoz balığını yemeye çalışıyordu. Balığı suda aşağı yukarı, çırparak öldürdü. Tek başınaydı, sonra ortadan kayboldu. İlk kez böyle bir görüntü çektim. Akdeniz fokları kolay kolay vatoz yemez. Nadir rastlanan bir olay.”diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.