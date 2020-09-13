Akdeniz Gazeteciler Federasyonu 7 yaşında

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu'nun (AGF) kuruluşunun yedinci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Genel Başkan Mevlüt Yeni, “Amacımız mesleğimizi ve meslektaşlarımızı en iyi bir şekilde günümüz şartlarına uygun, teknolojik gelişmelere entegre olmuş bir yapı ile mesleğimizi sürdürmektir.” dedi

Genel Başkan Mevlüt Yeni, AGF'nin kuruluşun 7. yıl dönümde amaç ve hedeflerine dikkat çekti.

Öncelikle AGF'nin yapısı hakkında bilgi veren Yeni "Türkiye'nin Akdeniz Bölgesindeki gazeteciler cemiyetlerini aynı çatı altında buluşturmak amacıyla 7 yıl önce bir araya gelen Akdeniz Gazeteciler Federasyonu, halen Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Yeni Hatay Gazeteciler Cemiyeti, Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti, Isparta Gazeteciler Cemiyeti, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti, Burdur Gazeteciler Cemiyeti, Alanya Gazeteciler Cemiyeti, Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği ve Kıbrıs Türk Turizm Yazarları Derneği'nin üyeliğinde yoluna devam etmektedir." dedi.

“Emin adımlarla büyüyoruz”

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mevlüt Yeni, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için atılacak her adımı destekliyoruz. Yedinci kuruluş yılını kutladığımız Akdeniz Gazeteciler Federasyonu olarak Akdeniz Bölgesindeki cemiyetlerle bir araya gelirken mesleğimizin, meslektaşlarımızın, yayın kuruluşlarımızın sorunlarına, dertlerine çare arayıp bulmak, mesleğimize yönelik yapılan dış saldırılara ve olumsuz etkenlere karşı, dik duran bir meslek örgütü oluşturmak amacında idik. Bu hedefle 7 yıldır bölgesinde etkin cemiyetlerimizle birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu konuda da çok ciddi adımlar atılmıştır. Akdeniz'de bulunan tüm gazeteciler cemiyetlerinin ve KKTC'nin de aynı çatı altında buluşarak Türkiye'de örnek bir Federasyon oluşturmasının haklı gururunu yaşıyoruz.”

“Basının sorunlarına anında müdahale etmeye çalışıyoruz”

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu'nun da üyesi bulunduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile ilgili de bilgiler veren Yeni, “Konfederasyon da emin ve sağlam adımlarla hayli yol aldı. Türkiye'deki tüm bölgelerde yer alan Cemiyetlerin oluşturduğu federasyonlar, konfederasyonumuzla tam bir uyum içinde geliştirilen projeleri hayata geçiriyor. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile sıkı çalışmalarımız neticesinde özellikle de her alanda zor günler geçirdiğimiz pandemi döneminde medya için önem arz eden konularda önemli kararlar alınmasını sağladık. Basın İlan Kurumu'ndaki temsilcilerimizle birlikte üyelerimiz ve meslektaşlarımızın haklarını korumaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle Mart ayından bugüne ülkemizi olumsuz şekilde etkileyen ve halen devam eden pandemi sürecinde yaptığımız mücadeleler sayesinde gazetelerimizin dönüşümlü yayınlanması, kısa çalışma ödeneğinden medya kuruluşlarının da yararlandırılması başta olmak üzere, bir takım teşviklerin sağlanması da bu dönemde bizler için önemli kazanımlar oldu. Tüm Türkiye'de medya sektörünün zor bir dönemden geçmekte olduğu gerçeği ile destek ve teşviklerin artırılması için Cumhurbaşkanlığı düzeyinde görüşmelerimiz devam etmektedir. Yayıncılar için önemli bir sorun olan internet medyası yasasının çıkartılması için de en üst düzeyde çalışmalarımız sürmektedir. Türk basınında sorunlar giderek büyürken, bölgelerde federasyonlarla, ülke genelinde Konfederasyonumuzla basının tıkanan sorunlarına çözüm getireceğiz. Görülecek ki Türk basınının çözüm adresi Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olacaktır.” dedi.

Hedef Akdeniz ülkeleri

Yeni, yedi yıl içinde ciddi adımlar attıklarını ve hedeflerinin Akdeniz ülkelerindeki gazeteciler cemiyetleri ile dayanışma sağlayıp Akdeniz Ülkeleri Gazeteciler Birliği'ni kurmak olduğunu dile getirdi. Yeni, “Bu konuda Dışişleri Bakanlığı nezdinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aracılığı ile girişimlerde bulunmuştuk. Birçok ülkeden olumlu yanıtlar gelmişti. Özellikle Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkelerden İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan ve birçok Arap ülke gazeteciler cemiyetleriyle de Genel Sekreterliğimiz kanalıyla irtibat halindeyiz. Bu yıl bu toplantıları gerçekleştirecektik ancak Pandemi nedeniyle maalesef ertelemek zorunda kaldım. Görüşmelerimiz sürüyor pandemi sürecini sağlıklı bir şekilde atlattığımızda Akdeniz Ülkeleri Gazeteciler Birliği'nin ilk toplantısını Antalya'da gerçekleştirmek istiyoruz.” diye konuştu.