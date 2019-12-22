Akdeniz K?rfezi'nde k?pek bal??? ve fok heyecan?

Antalya K?rfezi'nde ayn? g?n i?erisinde k?pek bal??? ve Akdeniz foku g?r?nt?lendi. Bal?k??lar?n oltas?na tak?lan k?pek bal??? tekneye al?n?rken, ayr? bir noktada Rus turistlerin g?r?nt?ledi?i fokun ise su ?zerindeki dans? olduk?a ilgi ?ekti.

D?n sabah saatlerinde Kalei?i ve D?den ?elalesi a??klar?nda bal?k??lar ve Rus turistler taraf?ndan k?pek bal??? ile Akdeniz foku g?r?nt?lendi. D?den ?elalesi a????nda bal?k??lar?n oltas?na tak?lan yakla??k 3 metrelik k?pek bal??? tekneye al?nd?. Bu anlar? cep telefonuyla ?eken bal?k??lar, k?pek bal???n? tekrar geri salacaklar?n? belirtti. Ayn? g?n i?erisinde ise Kalei?i'nden a??lan bir tur teknesindeki Rus turistler, su ?zerinde bir foku fark edince cep telefonlar?na sar?ld?.

Suyun ?zerinde adeta dans eden fok, bir s?re sonra g?zlerden kayboldu.