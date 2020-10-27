İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akdeniz ülkelerinde turizm faaliyetlerini bütün yıla yayacak proje

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen 2020 Yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projesinin başvuruları sonuçlandı.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güney Çetinkaya'nın sunduğu Akdeniz Bölgelerinde Alternatif Turizm (ALternative tourism in MEditerranean Regions ALMERE) başlıklı projesi, 256 proje teklifi içerisinden 32 proje arasına girerek 60 bin 480 Euro hibe almaya hak kazandı.



Projenin amacı ile ilgili açıklamalarda bulunan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güney Çetinkaya, “Projemizin ana amacı sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde, Akdeniz çanağında bulunan ülkelerde turizm aktivitelerinin çevresel, sosyokültürel ve ekonomik etkilerine karşı yerel halkta ve ziyaretçilerde farkındalık oluşturmaktır. Proje kapsamında, turizm faaliyetlerini bütün yıla yayacak alternatif kaynakların ön plana çıkarılmasını ve yerel halk ile ziyaretçilerin sürdürülebilir turizm faaliyetlerine yönelik bilgi ve deneyimlerinin arttırılmasını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.


Türkiye adına Akdeniz Üniversitesi'nin yürütücülüğünde 2 yıl devam edecek olan projenin Akdeniz çanağında bulunan 4 ortak ülke İtalya, İspanya, Slovenya ve Yunanistan ile birlikte gerçekleştirileceğini söyleyen Doç. Dr. Güney Çetinkaya, “Projenin sonucunda, Akdeniz ülke vatandaşları arasında bilgi paylaşımının ve iyi uygulamaların değişimini sağlayacak bir ağın kurulması, alternatif turizm kaynaklarına yönelik bir rehberin hazırlanması ve ilgili ülkeler arasında derinlemesine kültürel anlayışın sağlanması planlanmaktadır.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.