Akdeniz ülkelerinde turizm faaliyetlerini bütün yıla yayacak proje

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güney Çetinkaya'nın sunduğu Akdeniz Bölgelerinde Alternatif Turizm (ALternative tourism in MEditerranean Regions ALMERE) başlıklı projesi, 256 proje teklifi içerisinden 32 proje arasına girerek 60 bin 480 Euro hibe almaya hak kazandı.

Projenin amacı ile ilgili açıklamalarda bulunan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güney Çetinkaya, “Projemizin ana amacı sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde, Akdeniz çanağında bulunan ülkelerde turizm aktivitelerinin çevresel, sosyokültürel ve ekonomik etkilerine karşı yerel halkta ve ziyaretçilerde farkındalık oluşturmaktır. Proje kapsamında, turizm faaliyetlerini bütün yıla yayacak alternatif kaynakların ön plana çıkarılmasını ve yerel halk ile ziyaretçilerin sürdürülebilir turizm faaliyetlerine yönelik bilgi ve deneyimlerinin arttırılmasını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Türkiye adına Akdeniz Üniversitesi'nin yürütücülüğünde 2 yıl devam edecek olan projenin Akdeniz çanağında bulunan 4 ortak ülke İtalya, İspanya, Slovenya ve Yunanistan ile birlikte gerçekleştirileceğini söyleyen Doç. Dr. Güney Çetinkaya, “Projenin sonucunda, Akdeniz ülke vatandaşları arasında bilgi paylaşımının ve iyi uygulamaların değişimini sağlayacak bir ağın kurulması, alternatif turizm kaynaklarına yönelik bir rehberin hazırlanması ve ilgili ülkeler arasında derinlemesine kültürel anlayışın sağlanması planlanmaktadır.” dedi.