Akdeniz Üniversitesi ailesi bayramlaştı

AÜ bayramlaşma töreni Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katılımıyla Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı'nı deprem felaketi nedeniyle buruk karşıladıklarını söyleyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Üzerinden neredeyse 5 ay geçmiş olsa da acımız hala taze. Bu felakette yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Böyle zor zamanlarda bayramları kutlamak güçleşiyor, insan böyle eski bayramları özlemeden duramıyor. Ancak belki de en çok böyle günlerde bayramların dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma gücüne ihtiyacımız var. Çünkü bir milleti millet yapan, sadece sevinçte değil, kederde de birlikte hareket edebilmesidir” ifadelerini kullandı.

"Dayanışma ruhu bizi güçlü kılıyor"

Bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatan Rektör Özkan, “Bizi bin yıldır bu zorlu coğrafyada ayakta tutan, 7 düvele karşı savaşıp bir asır önce Cumhuriyeti kurduran da işte bu dayanışmanın gücüdür. Bu dayanışma ruhu adeta bizim mayamızda var. Aziz milletimiz depremden sonraki dayanışması, yardımlaşmasıyla bunu bir kez daha ispat etmiştir. Tüm dünyaya örnek olacak bir duruş sergilemiştir. Ancak ne yazık ki çok çabuk alışıyor ve çok kolay unutuyoruz. Yaraları birlikte sarmak için omuz omuza verenler, sonrasında bir anda kavgaya tutuşabiliyor. Sergilediğimiz birliktelik gündelik hesaplara kurban edilebiliyor. Lütfen bu hassas dönemlerde çok daha dikkatli olalım. Birlik ve beraberliğimize zarar verecek tutum ve davranışlardan sakınalım. Çünkü yürekten inanıyorum ki Türkiye Yüzyılı hayalini ancak birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, dayanışma ruhuyla gerçeğe dönüştürebiliriz. Bunu evlatlarımıza, öğrencilerimize, gelecek nesillere borçluyuz. Bunu bize bu vatanı emanet eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Onun ‘Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır.' sözleri de milletimize olan güvenin bir göstergesidir. Bu güvene layık olmak için kavgayı, farklılıkları bir tarafa koyup koyduğu hedeflere ulaşmak için bir arada çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum”diye konuştu.

Rektör Özkan'ın konuşmasının ardından Akdeniz Üniversitesi ailesi üyeleri bayramlaştı ve iyi dilek, temennilerde bulundu.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, fakülte dekanları, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.