Akdeniz Üniversitesi aromatik bitkileri işleyerek ekonomik değere dönüştürecek

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Alaaddin Mahallesi Bölge trafik istasyon amirliği karşısında yer alan mülkiyeti Hazine'ye ait 197 dönümlük arazinin Akdeniz Üniversitesi'ne kesin tahsisi yapıldı. Arazi 3 yıllığına özel bir şirkete kiraya verilirken, 100 dönümlük bölüme toplam 700 bin lavanta fidanı dikildi. Bölgede inceleme yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, araziyle ilgili ileriye dönük hedeflerinin ise tıbbi ve aromatik bitkiler alanında bir merkez yapmak olduğunu söyledi.

Tıbbi ve aromatik bitki Teknokenti

Başta lavanta olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda bölgenin büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, “Sadece üretmek de yetmiyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi ile değeri katlanıyor. Biz üniversite olarak bu katma değerin üretilmesi noktasında örnek olmak istiyoruz. Bu nedenle bölgede Tıbbi ve Aromatik Bitki Merkezi kurarak doğal ürünleri işlemek istiyoruz. Bu süreç daha ileri aşamalarda ise bir TeknoKent'e doğru da gidebilir.” ifadelerini kullandı.

Kozmetik sanayisine kazandırılacak

Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Lavanta'nın görselliğinin yanı sıra uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılıyor. Güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici olarak da kullanılıyor. Aromatik bitkilerin görselliğinden ziyade işlenmesi ve sanayiye kazandırılması da büyük önem arz ediyor.” diye konuştu.

Yeni tahsislerle arazinin büyütülmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile de görüşme halinde olduklarını açıklayan Rektör Özlenen Özkan, “Akdeniz Üniversitesi olarak ekimi yapılan aromatik bitkilerden olan lavanta ve kekik balı başta olmak üzere Korkuteli'ne bu bitkilerle ilgili araştırma ve üretim merkezi kurulmasını, bitkilerin işlenmesini ve ekonomik anlamda daha büyük katkılar sağlanmasını hedefliyoruz. Yeni tahsislerle de bölgede lavanta ve kekik balı özelinde bir bal ormanı kurma planlarımız var.” dedi.

Turizme destek verecek

Lavanta bahçelerinin son yıllarda turizm açısından da bir çekim merkezi haline geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Verimli toprakları olan ilçemizde alternatif ürün tarımı, sanayisi ve insan kaynağıyla önemli hareketlilikler sağlanmasını ve büyük katkılar sunmasını bekliyoruz. Tarım ve turizm şehri olan Antalya'mızın ilçelerinin de tarım ve turizm birlikteliğiyle daha da hareketlenmesi bölge halkı için güzel gelişmelere vesile olacak. Lavanta üretiminde iddialı olan Isparta'nın Kuyucak Köyü, 2019 yılında 750 bin turisti çekti. Pandemi olmasaydı bu sayının 1 milyona ulaşması bekleniyordu. Korkuteli bu anlamda çok ciddi bir potansiyele sahip. Turizm yolu üzerinde yer alıyor. Bölgeye dikilen 700 bin lavanta fidanı 2 yıl içinde bölgeyi mora boyayacak. İlçemize bu anlamda önemli bir değer de kazandırmış olacağız.” açıklamasında bulundu.

Tahsis zorlu süreçle başladı

Korkuteli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faik Ardahan ise zorlu bir sürecin ardından arazinin kesin tahsisinin gerçekleştiğini belirterek, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Faik Ardahan, arazinin Tıbbi ve Aromatik Merkezi ve Bal Ormanı alanı olarak tasarlanması ile ilçeye ve Korkuteli MYO'ya büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Dünyada Fransa'nın hakim olduğu tıbbi ve aromatik bitkiler konusundaki Ar-Ge çalışmalarında, ülkemiz adına Akdeniz Üniversitesi olarak biz talip olabiliriz. Rektörümüz Sayın Özlenen Özkan'ın destekleri ile bu anlamda önemli bilimsel araştırmaların yapıldığı bir merkez olabileceğimize inancım tam.” diye konuştu.