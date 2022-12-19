Akdeniz Üniversitesi birincilikleri kimseye kaptırmadı

Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Üniversitesi Bisiklet Topluluğu'nun (AKÜBİT) düzenlediği, ‘Akdeniz Üniversitesi Üniversitelerarası IV. Dağ Bisikleti Yarışı', 17-18 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildi.Bireysel kategoride yarışan Yaren Sarı birinci, Ahmet Can Akpınar ikinci olurken, takım kategorisinde de Akdeniz Üniversitesi Kadın ve Erkek Dağ Bisikleti Takımı birinci oldu.

Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan dağ bisikleti parkurunda gerçekleşen yarışmaya çeşitli üniversitelerden 10 kadın ve 34 erkek sporcu olmak üzere toplam 44 öğrenci katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Gökhan Akoyunlu danışmanlığında bireysel kategoride yarışan Yaren Sarı birinci, Ahmet Can Akpınar ikinci olurken, takım kategorisinde de Akdeniz Üniversitesi Kadın ve Erkek Dağ Bisikleti Takımı birinci oldu.

Gazi Üniversitesi'nden 4 kadın, 9 erkek, Hacettepe Üniversitesi'nden 1 erkek, Ankara Üniversitesi'nden 3 kadın, 7 erkek, Uşak Üniversitesi'nden 1 erkek, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 1 erkek ve Akdeniz Üniversitesi'nden 3 kadın, 15 erkek öğrencinin üniversitelerini temsilen katıldıkları yarışmada toplam 10 kadın ve 34 erkek bisiklet yarışçısı öğrenci yarıştı. Parkuru çok beğendiklerini söyleyen öğrenciler, havanın da güneşli olmasıyla çok güzel bir yarış çıkardıklarını dile getirdiler.