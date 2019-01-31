si gerçekleştirilecek olan “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2018” başvuruları başlıyor.

Çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş, katkı sağlamış kişi, kurum ve kuruluşlara verilen “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri–2018” için başvurular 1 Şubat 2019 - 1 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Şule Orman üniversite tarafından doğal dengeyi koruyarak çevreyi daha yaşanabilir halde gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan çalışmaları desteklemek ve bu konuda yeni çalışmalar yapılmasını teşvik etmek için her yıl “Çevre Hizmet Ödülleri” verildiğini söyledi. Orman; “Çevre sorunlarının giderek yaygınlaştığı dünyamızda doğayı koruyacak güzel çalışmaları görünür hale getirmeye, duyarlılığı artırmaya ve farkındalıklar oluşturmaya katkı sağlamaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki çevreyi korumak sadece insanı değil tüm canlıları, kısıtlı doğal kaynaklarımızı ve dolayısıyla geleceğimizi korumaktır.” şeklinde konuştu.

“Çevre Hizmet Ödülleri–2018” için çevre ve ekolojik değerlerin geliştirilmesine yönelik; hava, su, toprak, bitkiler ve yeryüzünde yaşayan tüm canlıların korunması, temiz tarımsal üretim, çevreyle ilgili halk sağlığı, çevre ve şehircilik, organik ve inorganik atıkların yönetilmesi gibi süreklilik arz eden konularda çalışanların başvurularını beklediklerini ifade eden Doç. Dr. Orman, başvuruların Akdeniz Üniversitesi Ölçeği, Antalya Ölçeği, Türkiye Ölçeği (Kamu kurumları ve Özel sektör), Bilim Onur Ödülü, Bilim Hizmet Ödülü, Bilim Teşvik Ödülü ( 35 yaş bilim insanları) ve Özel Ödül kategorilerinde yapılacağını sözlerine ekledi.