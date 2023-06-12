Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2022'nin kazananları belli oldu. Ödüller Eylül ayındaki törenle 25'inci kez sahibini bulacak.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 25 yıldır düzenlenen çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara verilen Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2022'nin kazananları belirlendi. Çevre Hizmet Ödülleri kapsamında Türkiye ve Antalya ölçeklerinin yanı sıra Bilim Onur, Bilim Hizmet, Bilim Teşvik ve Özel Ödül kategorilerinde 13 ayrı ödül verildi. Kazananlar için ödül takdim töreni 2023 Eylül ayında gerçekleştirilecek.

Çeyrek asırlık ödül töreni

Akdeniz Üniversitesi'nin çevreyi koruma, kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilirlik çalışmalarının yanında bu alana katkı sağlayanlara da ödül vererek bu alanda öncü bir misyon üstlendiklerini ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Üniversite olarak doğal ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi çalışmalarımızla başta şehrimiz olmak üzere bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağlıyoruz. Bunun yanında çeyrek asırdır verdiğimiz Çevre Hizmet Ödüllerini çok önemsiyorum. Çünkü çevreyi koruyanları ödüllendirerek, hem çevre konusunda toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın artmasına destek veriyoruz, hem de topluma ilham olabilecek çevreci projeleri tanıtmış oluyoruz. Böylece dalga dalga büyüyen ve Türkiye'ye yayılan bir iyilik hareketine dönüştüğüne inanıyorum.” dedi. Çevre Hizmet Ödüllerine Türkiye genelinden gösterilen yoğun ilginin oldukça memnuniyet verici olduğunu ifade eden Rektör Özkan, “Ödül almaya hak kazananları tebrik ediyor, çevremiz için yapmış oldukları çalışmalardan dolayı da hepimiz adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Çevre bize emanet”

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. İ. Ethem Karadirek de, çevrenin yalnızca geçmişten kalan bir miras olmadığını, çevrenin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması gereken bir emanet olduğunu belirtti. Çevrenin tüm unsurları ile korunması, geliştirilmesi ve aynı zamanda kaynakların yönetiminde sürdürülebilirliğin sağlanması hususlarında herkese vazife düştüğünü belirten Doç. Dr. İ. Ethem Karadirek, bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen 2022 Çevre Hizmet Ödülleri kapsamında çevre için yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ödül almaya hak kazananları tebrik ettiğini bildirdi.

Çevre hizmet ödülleri kapsamında ödül kazananlar

Akdeniz Üniversitesi Ölçeği: Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu “Biyolojik çeşitliliğin korunması ve jeolojik araştırmaların teşvik edilmesi ile Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin konu hakkında farkındalıklarının artırılması için yapmış oldukları çalışmalar”

“Antalya Ölçeği (Özel Sektör)”

Emre Altınışık TRT “TRT Antalya Radyosu'nda hazırlayıp sunduğu “Çevre ve İnsan” programı ile iklim değişikliği ve çevre sorunları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine sağladığı önemli katkılar”

Alya Yatçılık “Çevresel Sürdürülebilirlik çalışmaları”

“Antalya ölçeği (kamu)”

Manavgat Çavuşköy İlkokulu-Ortaokulu “Hazırlamış oldukları projelerin (Bez Torba Tasarımı, Stem Geri Dönüşüm Sergisi, Kardeş Sınıf) meydana getirdiği yaygın etkiler”

Belek Limak İlk/Ortaokulu “Öğrencilerin günlük oluşturdukları atıkların farkına varmalarını ve bu atıkların ne şekilde uzaklaştırıldığını görerek, uygulayarak, sorarak ve tartışarak öğrenmelerini sağlamak için yapılan ‘Geri Dönüşüm Tek Çaremiz' projesi ve çalışmaları”

Türkiye Ölçeği (Özel Sektör)

Silverline “Daha İyi Bir Toplum İçin Daha İyi Bir Çevre İçin Daha İyi Bir Ülke İçin İyiye Varım” projesi

Türkiye Ölçeği (Kamu)

Gaziantep B.B. “Hazırladığı e-iklim uygulaması, cevrekorumaoyunu.com web sayfası (toprak ve su'yun maceraları) ve sıfır atık çalışmaları”

İstanbul B.B. “Atıktan enerjiye mottosuyla kurduğu ve işletmekte olduğu Kemerburgaz Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi ile İstanbul'da oluşan atıkların hacimsel olarak %95 oranında azaltımı sağlaması, 85 MWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmesi ve yıllık 1.38 milyon ton CO2 emisyonu azaltımı sağlanması çalışmaları”

Bilim Onur Ödülü

Prof. Dr. Bülent KESKİNLER “Çevre bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmalar”

Bilim Hizmet Ödülü

Doç. Dr. Elif ÖZTÜRK “Çocuklarda çevre bilincinin gelişmesi ve çevre okur-yazarı eğitimcilerin yetiştirilmesi konularında faaliyet ve çalışmaları”

Bilim Teşvik Ödülü

Dr. Öğr. Ü. Yasin ÖZAY “Çevre bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmalar”

Özel Ödül

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özen Ünal “Eko-matematik (EKO-MAT) Çalışma Grubu Adına Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özen Ünal , TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları altındaki 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2022/1 çağrısı kapsamında desteklenen ‘Ortaokul Öğrencileri için Eko-matematik' projesi”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi “Plastiklerin doğaya verdiği zararlara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdikleri sıfır atık farkındalık projeleri”