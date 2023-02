Akdeniz Üniversitesi depremzede çocuklar için 10 oyun odası kurdu

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı iş birliği ile kampüs içinde ve Kültür Mahallesi'nde yer alan yurtlarda kalan depremzede ailelerin çocukları için oyun odaları hazırladı. Çocuklara oyun temelli eğitimler veren öğretim üyeleri ve gönüllü öğrenciler depremzede aileler ile çocuklara psikososyal destek de veriyor.

Yurt personeline ve gönüllülere eğitimler verildi

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeliha Yazıcı, “Bu vahim olayı yaşadığımız itibariyle ne yapabiliriz sorusuyla yola çıkıp sonra ailelerimizde şehrimize geldiğini öğrenince üçüncü gün ve dördüncü gün itibariyle Eğitim Fakültesi'nden Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı olmak üzere bir çok öğretim üyesi arkadaşımız ve öğrencilerimiz olmak üzere bir gönüllü grubu oluşturduk. Önce alanlardaki gönüllü yerlere hizmet götürdük. Sonra Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri ile yurtlardaki personelimize depremzedelerimiz ve aileleri ile ilgili neler yapacağına dair eğitimler verdiler. Sonra gönüllülere eğitim verdiler” dedi.

Gönüllü öğrenciler çocuklara oyun temelli eğitimler verecek

Prof. Dr. Zeliha Yazıcı, “Her bir yurdumuzda Muratpaşa, Şehzade, Elmalı Hamdi, Akdeniz, Akseki gibi farklı farklı her yurt bloğunda birer tane çocuk oyun odası düzenledik 82 gönüllü öğrencimiz ve 15'ten fazla öğretim üyesiyle birlikte. Gönüllü öğrencilerimiz beş gündür 0-6 yaş arası, 6-12 yaş arası çocuklara oyun temelli eğitimler düzenlediler. Antalya'nın birçok farklı firması, gönüllü kuruluşları bize oyun ortamında kullanılacak eğitim materyalleri, kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar tamamen burası gönüllülerin gönderdiği oyuncaklarla kuruldu. Şu anda 345 çocuğa hizmet verecek konuma gelen on tane oyun odası var. Akdeniz Üniversitesi olarak Antalya Valiliğinin de desteğiyle İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleriyle on farklı oyun odasında 345 çocuğa eğitim verecek durumdayız” şeklinde konuştu.

“Psikososyal desteği çocuklara ve ailelere vereceğiz”

Prof. Dr. Zeliha Yazıcı, “82 öğrencimiz eğitildi gönüllü hizmetinde depremzede çocuklara psikososyal destek verecekler, pedagojik olarak eğitimsel aktiviteler düzenleyecekler umarım bir nebze rahatlatabiliriz çocuklarımızı. Tabi biz ilk etapta acil psikolojik destekle bu hizmete başladık. Sonrasında da bu artık sürdürülebilirliğini sağlayabilmek amacıyla mağdurlarımız şehrimizde ve yurtlarımızda kaldığı süre boyunca da bu eğitimlerimiz devam edecek. Çocuk gelişimi ve okul öncesi bölümü olarak ilk etapta müdahale ettik ve sonra PDR ve psikoloji bölümü de psikososyal desteği hem çocuklara hem ailelere vermeye devam edecek. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan Öğretim Görevlisi Dr. Seda Eskidemir Meral, Öğretim Görevlisi Muhsin Yörük'e ve organizasyonda emeği geçen akademisyenlerimize ve gönüllü öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.