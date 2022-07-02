Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 10. yıl gururu

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan 75 diş hekimi yemin ederek mesleklerine ilk adımı attı.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Dönem Yemin Töreni büyük coşkuyla gerçekleştirildi. İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende 75 diş hekimi yeminlerini ederek, mesleğe ilk adımlarını attılar. Genç diş hekimleri büyük bir özlemle bekledikleri mezuniyet sevincini aileleri, hocaları ve arkadaşları ile doyasıya yaşadı.

10'uncu yıl gururu

Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, “Bu yılki mezuniyetin ayrı bir önemi var. Fakültemiz 2012-2013 eğitim öğretim döneminde lisans ve lisansüstü eğitime ve klinik hizmete başladı. Bu yıl fakültemizin aktif hale geçmesinin 10. yılını kutluyoruz. Fakültemizin 10. yılında mezun olmanın da ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Geçen 10 yıl içinde fakültemiz çok önemli bir yol kat ederek ülkemizin hem eğitim hem akademik hem de klinik olarak yüksek oranda tercih edilen fakültelerinden biri haline gelmiştir. Yaklaşık 160 akademik personelle 25 bin metrekarelik binamızda hem eğitim hem de tedavi hizmetlerimizi daha rahat ve kaliteli bir şekilde yapabilmekteyiz. Uluslararası olarak tanınan bir fakülte olma yolunda hızla ilerlerken ulusal düzeyde de başarımızı daha da artırmak için kaliteli kadromuzla tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam etmekteyiz” diye konuştu.

“Büyük Akdeniz Üniversitesi ailesi”

Dekan Kuştarcı, öğrencilerin fakültede elde ettikleri her kazanımın hayat boyu elde edecekleri diğer başarıların anahtarı olacağını belirterek, “Genç meslektaşlarım, 5 yıl önce bu meslek hakkında çok az bilgi ile girdiğiniz Fakültemizden bugün akademik ve klinik olarak çok başarılı bir öğretim üyesi kadrosu tarafından güncel literatür ve teknoloji kullanılarak çok iyi yetiştirilmiş diş hekimleri olarak mezun oluyorsunuz. Ulusal ve uluslararası platformda başarısıyla hızla yükselen bu fakülteden mezun olmanın, Akdenizli olmanın ayrıcalığını doya doya yaşayın” ifadelerini kullandı.

“Kutsal bir mesleğimiz var”

Antalya Diş Hekimleri Odası Temsilcisi Diş Hekimi Dr. Selhan Kaya da mezunların meslek hayatları boyunca şu anki heyecanlarını kaybetmemelerini dileyerek, “Mesleğimiz çok zevkli çok keyifli, severek yapılabilecek bir meslek, bununla beraber malzememiz insan. Böyle olunca mesleğimiz ayrı bir kutsallık kazanıyor. Sizlerin de bugün yapacağınız yeminle birlikte hiçbir zaman meslek etik ve ahlakından vazgeçmeyeceğinize inanıyorum” şeklinde konuştu. Hocalarının ellerinden mezuniyet belgelerini alan 75 diş hekimi, mesleki yeminlerini etmelerinin ardından gelenekselleşen kep fırlatma etkinliği ile mesleğe ilk adımlarını attılar.