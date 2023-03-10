Akdeniz Üniversitesi ekipleri deprem hasar tespit çalışmalarına destek verdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından Akdeniz Üniversitesi tarafından görevlendirilen bir ekip de bölgede incelemelerde ve tespitlerde bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından deprem bölgesine bir taraftan yardım faaliyetleri devam ederken diğer taraftan da bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamu kurumlarına hasar tespit ekibi oluşturulması ile ilgili yazı gönderilmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi tarafından görevlendirilen bir ekip de bölgede incelemelerde ve tespitlerde bulundu.

Binalar 6 sınıfta değerlendiriliyor

Hasar tespitinde mühendisler binaların taşıyıcı sisteminde deprem kaynaklı bir hasarın olup olmadığına bakarak kolon ve kirişlerde hasar, burkulma, kesilme veya çatlama gibi durumları tespit etti. Binaları durumlarına göre hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak 6 sınıfta değerlendirdi.

Toplamda 473 binanın incelemesi yapıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay ili Koordinasyon Merkezi tarafından Hatay ili Altınözü ilçesi Büyükburç, Kozkalesi Mahalleleri ve Defne İlçesi Yeniçağ Mahallesinde hasar tespiti yapmak üzere görevlendirilen ekip toplamda 473 binanın incelemesini yaparak depremden etkilenmelerine göre hasar durumlarını tespit edip sisteme aktardı.