Akdeniz Üniversitesi hakim ve savcı adaylarına yabancı dil eğitimi verecek

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında gerçekleştirilen imza törenine Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Namık Kemal Sönmez katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, “Adalet teşkilatımızın geleceği olan hakim ve savcı adaylarının staj verimliliğinin artırılması amacı ile bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Antalya Adliyesinde staj yapan hakim ve savcı adaylarının kişisel gelişimlerinin desteklenmesi için çalışma saatleri dışında, yabancı dil eğitimi almaları için Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladık. Bu iş birliğinin herkes için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Yabancı dil bilmenin öneminden bahseden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise çağı yakalamak ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip edebilmek için ikinci bir dil bilmenin artık her meslek grubu için bir zorunluluk haline geldiğini ifade ederek; “Okulda alınan eğitim kadar, eğitim sonrası mesleki yaşamda da kendini geliştirmek önemlidir. Bu amaçla hakim ve savcı adaylarımıza Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğümüzün uzman kadrosu tarafından yabancı dil eğitimi verilecektir.” diye konuştu.