Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Onkoplastik Meme Cerrahisi Günleri

Sempozyum başkanlığını Antalya Meme Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Cumhur Arıcı'nın yaptığı toplantıya, meme kanseri tedavisi ve cerrahisi ile uğraşan Avrupa'dan ve Türkiye'den saygın isimler katıldı.

Toplantının ilk gününde Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde aynı anda 3 meme kanseri ameliyatı canlı olarak toplantı salonuna aktarıldı. Böylece toplantı salonunda bulunan, meme kanseri tanı ve tedavisi ile ilgili farklı branşlardan yaklaşık 60 hekim, hastalar ile ilgili tartışma fırsatı buldu.

"Ameliyatı izlediler"

Antalya Meme Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr Cumhur Arıcı, dünyada ve Türkiye'de meme kanseri ve tedavisi ile ilgili çok sayıda toplantı yapıldığını söyledi. Bu toplantılardan en önemlisine Antalya'nın ev sahipliğini yaptığını belirten Prof. Dr. Arıcı, "Bu toplantıda aynı anda 3 farklı ameliyathanede 3 hastaya farklı teknikler uygulanarak yapılan meme kanseri ameliyatlarını toplantıya katılan meslektaşlarımız izleme imkanı buldu" dedi.

"Memeyi koruyan cerrahi uyguluyoruz"

Meme kanserinin görülme sıklığının arttığını da belirten Prof. Dr. Arıcı, "Hastalığın cerrahi tedavisinde iyi bir kozmetik sonuç almanın son yıllarda hem hastalar hem de hekimler tarafından giderek daha çok önemsendiğini vurgulandı. Bundan 10-15 yıl öncesinde, hastalarımızın yaklaşık yarısında memenin tamamını alarak tedavi ediyorduk. Ancak günümüzde hem hastalığın daha erken dönemde tanı alması hem de kemoterapi-radyoterapide elde edilen gelişmeler neticesinde, artık hastalarımızın en önemli bir bölümünde memeyi koruyarak bir cerrahi uyguluyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Arıcı, ayrıca meme koruyucu bir ameliyat yaparken de iyi bir kozmetik sonuç almanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Çünkü bir daha sonraki süreçte hastanın kanserle mücadelesinde moralinin yüksek olması açısından bu çok önemli" ifadesini kullandı.