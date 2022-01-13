Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yapılacak katlı otoparkın çalışmaları başladı

Otoparkın bir yıl içinde hizmete açılmasının planlandığını belirten Rektör Özkan, vatandaşlardan çalışmalar için anlayışlı olmalarını istedi.

Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesine yapılacak bin 797 araçlık katlı otoparkın yapım çalışmaları başladı. Protokol kapsamında katlı otoparkın betonarme inşaatı Büyükşehir Belediyesi tarafından, diğer mimari uygulama, mekanik ve elektrik grubu imalatları Üniversite tarafından yaptırılacak. Tedaviye gelen hastaların park sorununu ortadan kaldıracak otopark aynı zamanda acil afet toplanma merkezi olarak kullanılacak. 13 bin 186 metrekare alan üzerine inşa edilecek 3 katlı ve bin 797 araç kapasitesine sahip otoparktan, Üniversite Hastanesi hizmetlerinden faydalanacak hasta ve hasta yakınları, polikliniklerden veya hastanede yataklı olarak kalmaları esnasında günlük 90 dakika ücretsiz faydalanabilecek.

“Otopark sorunu kısa süre içinde çözülecek”

Yapımına başlanan otoparkın bir yıl içerisinde hizmete açılmasının planlandığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Vatandaşlarımızın en büyük problemleri arasında olan hastane otopark sorununu çok kısa süre içinde çözmüş olacağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız protokol sayesinde çözüm için ilk adımı atmıştık. Şimdi de otoparkın yapımına başlandı ve 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor” dedi.

“Anlayış bekliyoruz”

Her işte olduğu gibi yapım sürecinin biraz meşakkatli olduğunu belirten Rektör Özkan, “Bu süreçte hastanemize gelen vatandaşlarımızdan ve personelimizden biraz daha anlayış bekliyoruz. Amacımız toplum yararına hizmet edecek çözümler ortaya koymak. Vatandaşlarımız artık hastanemize geldiğinde park yeri aramaktan kurtulacak ve çok daha düzenli bir sistemle karşılaşacaklar. Ayrıca tıbbi hizmetlere yakın bir afet ve acil durum toplanma alanı da şehrimizdeki önemli ihtiyacı karşılayacak. Sabır ve anlayışları için herkese teşekkür ediyor, üniversitemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.