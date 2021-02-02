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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin acı günü

Bir süre önce akciğer nakli olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Bülent Veli Ağırdır, hayatını kaybetti.


AÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır, 29 Ekim 2020 tarihinde Ankara'da akciğer nakli ameliyatı oldu. Durumu ağırlaşan Ağırdır'ın, dün gece akciğer fibrosizinden dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.


AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ağırdır'ın vefatıyla ilgili bir mesaj yayınladı. Özkan mesajında, “Üniversitemiz hastanesinde sayısız hastaya şifa olmuş, sayısız doktor yetiştirmiş, çok sevilen kıymetli öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır hocamızı kaybettik. Kendisini Uncalı Cami'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlayacağız. Acımız büyüktür, başımız sağolsun. Muhterem hocamıza Allah'tan rahmet, geride bıraktığı bize ve tüm sevenlerine sabır ve metanet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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