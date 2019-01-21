Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne iki ödül birden

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Yahya Ozan Çalışkan ve Ercan Akan, filmleriyle Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda iki ödül birden kazandı.

‘Ayrımcılık' temasıyla düzenlenen yarışmada iki yüze yakın film değerlendirildi. Finalde Yahya Ozan Çalışkan'ın yönettiği Gülizar filmi birincilik ödülü alırken, Ercan Akan'ın yönettiği ‘Afaf' filmi ise üçüncülük ödülü aldı. İki filmin yapımcılığını da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Turan Kubulay üstlendi.

Öğrenciler, sinema sektörünün önemli isimlerinin jüri üyeliği yaptığı yarışmada ödüle layık görülmenin ayrı bir mutluluk olduğunu ifade ederek kendilerine destek olanlara teşekkür etti.