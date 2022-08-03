Akdeniz Üniversitesi katlı otoparkının yüzde 60'ı tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesinde başlattığı bin 797 araç kapasiteli katlı otopark projesi yüzde 60 seviyelerine yaklaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan arasında imzalanan işbirliği protokolüyle, mart ayında temeli atılarak yapımına başlanan otopark projesi inşaatı ilerliyor.

Proje yüzde 60 seviyesine yaklaştı

Bin 797 araç kapasiteli otopark projesinde yapının dolgu ve kolon imalatları tamamlandı. Otoparkın 1. kat çalışmaları yüzde 30 oranında tamamlanırken, ekiplerin 2. katta kalıp ve demir imalatları ise aynı hızda devam ediyor. Yüzde 60 seviyelerine yaklaşan projeyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesindeki 13 bin 200 metrekare alan üzerine toplamda zemin artı 3 katta 54 bin 430 metrekare inşaat yapılacak.

Otopark sorunu son bulacak

Akdeniz Üniversitesi katlı otopark projesi tamamlandığında üniversite hastanesine gelen hasta ve hasta yakınlarının yaşadıkları otopark sorunu son bulacak. Katlı otopark aynı zamanda acil afet toplanma alanı olarak da kullanılarak, kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.