Akdeniz Üniversitesi öğrencisine En İyi Belgesel Film ödülü

Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde ‘En İyi Belgesel Film Ödülü' kazandı.

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde dereceye giren eserlerin sahipleri düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Jüri üyeliğini Timur Savcı, Perihan Savaş, Kerem Alışık, Gülay Afşar, Murat Ünalmış, Fadik Sevin Atasoy, Andreas Treske'nin yaptığı festivalde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Yasin Öztürk de Tülütabaklar Ölümsüz Kahramanlar adlı belgeseliyle ‘En İyi Belgesel Film Ödülü'nün sahibi oldu.

İzleyici ile buluştu

Genç yönetmen Yasin Öztürk, ödülünü jüri başkanı dizi ve film yapımcısı Timur Savcı'dan aldı. 32 ülkeden 205 filmin katıldığı yarışmada ön elemeyi geçen 54 filmle birlikte Tülütabaklar Ölümsüz Kahramanlar belgeseli de seyirciyle buluştu.

Yönetmenliğini Yasin Öztürk'ün üstlendiği belgeselin yapımcılığı da Doğacan Aktaş'a ait. Belgeselde Kurtuluş Savaşı döneminde zor şartlar altında vatan muhafazasına girişen ve Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerin korkulu rüyası olan Tülütabakların mücadelesi çarpıcı bir şekilde anlatılıyor.