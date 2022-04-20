Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: "Covid yoğun bakımda 8 hastamız kaldı"

Dr. Özlenen Özkan, AÜ Hastanesi Covid servisinde 28, yoğun bakımda ise 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan 8 hastalarının kaldığını bildirdi. Antalya'da ilk Covid-19 aşısını gönüllü olarak yaptıran Rektör Özkan, Covid-19 vaka sayısı ve pandeminin genel gidişi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özkan, "Bu yaz insanlar hasta ise maske takacaklarını onun dışında maske takmayı gerektirmeyeceğini düşünüyorum. Bu yaz sanırım maskesiz olacağız" dedi.

"Yoğun bakımda 8 hasta kaldı"

Bu süre zarfında çok kötü günler de geçirdiklerini dile getiren Özkan, “Aşının hayatımıza girmesiyle her şey değişti. Aşının etkileri kendisini gösterdi. Bakıldığı zaman 6 servislerden, bugün 1-1.5 servise düştük. 28 yatan Covid hastamız var. 3 Covid yoğun bakımımız vardı, şu an sadece 8 hastamız kaldı. Bunlar da daha çok 65 yaş üstü ve kronik hastalığı ve kan kanseri olan hastalarımızı takip ediyoruz” diye konuştu.

"Ülkemiz süreci iyi atlattı"

Sağlık Bakanlığının Covid 19 sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğünün altını çizen Özkan, “Türkiye bu süreci çok iyi ve kontrollü atlatan başarılı ülkelerden biridir. Bazı ülkeler haziran ayı itibariyle tüm tedbirleri kaldırıyor. Omicron hızlı yayılıyor ama az ölümcül bir varyanttı. Temennimiz bu yönde devam etmesi ama öngöremediğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Çin biraz karışıklık oluşturuyor, orada bir kapanma süreci var. Orada çok fazla nüfus olduğu için kontrollü olmak zorundalar. Aşı en güçlü silahımızdı ve işimizi kolaylaştırdı” dedi.

"Endemik olarak devam edecek"

Antalya'da gönüllü olarak Covid aşısını ilk kendisinin olduğunu kaydeden Özlenen Özkan, “Aşının bu süreci iyiye doğru yönelteceğini öngörmüştüm. Tabi ki bu bir zaman alacaktı ama bundan sonra çok daha iyi olacağız. Grip gibi geçireceğiz. Belki aşıya bile ihtiyaç olmayacak diye bir öngörüm var. Endemik olarak devam edecek ama mutasyonların ne yöne gideceğini kestiremiyoruz. Gidişat o yönde gibi bir tablo var önümüzde” ifadelerine yer verdi.

"Bu yaz maske takmayacağız"

Antalya'nın milyonlarca turist ağırlayan bir kent olmasına rağmen süreci başarılı şekilde yürüttüğünü aktaran Özkan, “Bu yaz insanlar hasta ise maske takacaklarını onun dışında maske takmayı gerektirmeyeceğini düşünüyorum. Bu yaz sanırım maskesiz olacağız. Özellikle uzak doğu ülkelerinde hasta ise insanlar zaten maske takardı. 65 yaş üstü veya bir kronik hastalığınız var ise işi tedbirli olmalıdır. Organ nakilli hastalarımıza da bunu öneriyoruz. Ümmin sistemi zayıf kişilerin kalabalık ve kapalı mekana girdiği zaman normal kişiye göre daha dikkatli olmalıdır” dedi.