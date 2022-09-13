Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ilk ders yapıldı

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dersi yapıldı. Rektör Özkan, yapay doku, kanser araştırmaları yapabilecek şekilde üniversitenin laboratuvar altyapısını güçlendirdiklerini belirterek, “Sizler de bu altı yıl boyunca bunun bir parçası olabilirsiniz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Ders Açılış Töreni Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, Prof. Dr. Neval Boztuğ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, başhekim yardımcıları öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Diğer üniversitelere örnek oluyor

Açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İlk Ders Açılış Töreninde kendi öğrencilik yıllarına döndüğünü ve onlarla aynı heyecanı ve mutluluğu hissettiğini söyledi. Rektör Özkan, “Önünüzde uzun bir altı yıl var gibi görünüyor olabilir ancak inanın zaman çok hızlı geçiyor ve okulun nasıl bittiğine inanamayacaksınız. Çok güzel bir eğitim kadromuz, çok kıymetli hocalarımız var. Lütfen sorun, öğrenmek için çabalayın, hocalarınızın peşini bırakmayın. Bizler sizin öğrenme aşkını gördüğümüzde daha da motive oluyoruz. Lütfen bizleri zorlayın” dedi. Kendisinin de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olduğunu ancak böyle bir eğitim almadığını belirten Rektör Özkan, “Üniversitemizde bu yıl Tersyüz Eğitim Modelini hayata geçiriyoruz. Çok şanslısınız, ben de bu modelde tekrar okumak isterdim. Ankara'da rektörlerle bulunduğum toplantıda yaptığımız eğitim modelini sordular ve aynı modeli uygulamak istediklerini belirttiler. Bu benim için çok büyük onur ve gurur kaynağı oldu” diye konuştu.

"En iyi eğitimi almanız için çok çaba gösteriyoruz"

Öğrencilere kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için tavsiyelerde bulunan Rektör Özkan, “Bu altı yılda artık yalnız yürüyeceksiniz. Bu süreçte yapmanız gereken kendini hem bilimsel hem de sosyal olarak en iyi şekilde donatmak. Bizler sizin en iyi eğitimi almanız için çok çaba gösteriyoruz. bunların karşılığında sizlerden de çok beklentimiz var. Çok güzel laboratuvarlarımız var. Yine uzun zamandır alt yapısını güçlendirmek için çalıştığımız laboratuvarımız var. Orada yapay doku, kanser araştırmaları yapılacak. Sizler de bunun bir parçası olabilirsiniz bu altı yıl. Temelinizi atacağınız bir altı yıl olacak. Bir sürü ders göreceksiniz hepsi birbiri ile ilişkili, o ders kitaplarındaki kuramlar birçok insanın hayatını vakfettiği bilgiler. Siz bunları özümserseniz ve birbirleriyle bağdaştırırsanız çok ciddi bir temeliniz olacaktır. Binalarda olduğu gibi bina yükseldiğinde temeli yapmak çok zordur. Bu bağlamda lütfen bu zamanların kıymetini bilin ve temelinizi en iyi şekilde atın. Temeliniz iyi olduğunuzda üstüne koyduğunuz her şey de daha sağlam olacaktır” dedi.

Türkiye'de bir ilk olarak bu yıl uygulamaya koydukları Tersyüz Eğitim Modeline değinen Rektör Özkan, ayrıca ilk kez hayata geçirdikleri TUS Deneme Sınavı ile öğrencileri gerçek sınava en iyi şekilde hazırladıklarını belirtti. Akdeniz Üniversitesi'nin bu kadar iyi bir üniversite olmasında nitelikli öğretim üyelerinin payına değinen Rektör Özkan, “Çok iyi öğretim üyelerimiz var. Birkaç tanesini siz biliyorsunuz onların vesilesiyle Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden en zorlu vakalar geliyor. Tıp mesleği, bırakana kadar hep öğrendiğiniz bir süreç. Bu bağlamda hepimiz öğrenmeye devam ediyoruz. O çok zorlu vakalarda biz gelişirken siz de çok farklı ve hastalar görüyorsunuz. Çok kıymetli hocalarımız var ve çok şanslıyız bu anlamda. Ancak bu salonda onları geçebilecek pırıl pırıl gözler görüyorum. Bunların hepsini yapabilecek kapasitede insanlar var bu salonda, isteyin hayal edin ve harekede geçin” şeklinde konuştu.

Tüm Türkiye'ye örnek eğitim modeli

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Tıp Fakültesi ailesine bu yıl 308 yeni meslektaşının katıldığını belirterek yoğun bir çalışma sonucu başarılı olarak Akdeniz Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrencileri tebrik etti. Türkiye'de hibrid sistemi ilk uygulayan fakültelerden olduklarını ifade eden Prof. Dr. Erol Gürpınar, Akdeniz Tıp Fakültesi'nde eğitimin entegre ve probleme dayalı öğrenim ile yürütüldüğünü ve bunu Türkiye'de ilk ve en iyi uygulayan fakültelerden olduğunu söyledi. Dekan Gürpınar, bu eğitim programının Türkiye'deki tıp fakültelerinde de birebir uygulanmaya çalışıldığını ve bu modelin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu vurguladı. Eğitim programında simülasyon laboratuvarı, probleme dayalı öğrenim, özel çalışma modülleri gibi çok çeşitli yöntemler göreceklerini belirten Dekan Gürpınar, Avrupa'da giderek artan ve Türkiye'de bir ilk olarak Tersyüz Eğitim Modeline bu yıl başlayacaklarını da belirterek öğrencilerin bu imkanlarla en iyi eğitimi alacaklarını söyledi.

Uluslararası geçerli diploma

Güçlü yanlarından bir tanesinin de çağdaş öğretim yöntemlerini bilen, deneyimli alanında lider bir kadroya sahip olmaları olduğunu ifade eden Dekan Gürpınar, fakültede 199 Profesör, 58 Doçent, 62 Dr. Öğr. Üyesi, 35 Öğr. Görevlisi, 745 Araştırma Görevlisi ve 2162 öğrenci olduğunu belirtti. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 6 olduğunu dile getiren Dekan Gürpınar bunun Türkiye ve Avrupa'daki en iyi rakamlardan olduğunu söyledi. Akdeniz Tıp Fakültesi mezunlarının dünyanın her yerinde mesleklerini yapabileceklerini dile getiren Prof. Dr. Erol Gürpınar, Tıp Fakültesi'nin TEPDAD tarafından Türkiye'de ilk akredite olan tıp fakülteleri arasında olduğunu ve Akdeniz Üniversitesi'nin YÖKAK tarafından akredite edilmesiyle çift akreditasyon ile öğrencilerini mezun ettiklerini söyledi. Dekan Gürpınar bu sayede öğrencilerinin diplomalarının uluslararası geçerliliği olduğunu ve dünyanın her ülkesinde mesleklerini yapabileceklerini ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından öğrencilere dersler ve sınavlar hakkında bilgilendirme yapıldı.