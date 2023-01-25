Akdeniz Üniversitesi ve Manavgat Belediyesi arasında iş birliği protokolü

Yılında Cumhuriyet Temalı Manavgat Taş Heykel Sempozyumu'nun düzenlenmesine ilişkin iki protokol imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi ve Manavgat Belediyesi arasında 100. Yılında Cumhuriyet Temalı Manavgat Taş Heykel Sempozyumu'nun düzenlenmesi ve Atatürk heykelinin yapımına ilişkin iki iş birliği protokolü imzalandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Özen ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem'in katıldığı imza töreni; Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleşti.

4 metrelik heykel yapılacak

Protokol çerçevesinde, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü atölyelerinde 4 metre boyunda bir Atatürk heykeli yapılacak. Heykelin modellemesi ve kaide üzerine yerleştirilmesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından yapılacak. Atatürk heykelinin Mayıs ayında teslim edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, protokoller bünyesinde uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek bir heykel sempozyumu da yine Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Manavgat Belediyesi iş birliği ile düzenlenecek. Sempozyumun teması "100. Yılında Cumhuriyet" olacak. Sempozyum bünyesinde sanatçılar tarafından yapılacak heykeller ilçede sergilenecek.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite-belediye iş birliği örneklerine bir yenisini daha eklediklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Cumhuriyet Temalı Manavgat Taş Heykel Sempozyumu Protokolü ve Atatürk Anıt Heykeli Protokolü ile Manavgat Belediyesi ile güzel bir iş birliğine imza attık. Güzel Sanatlar Fakültemize bu projelerindeki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimiz, üniversitemiz ve belediyemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Özen ise iş birliği protokolü için Akdeniz Üniversitesine ve Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a teşekkür etti.