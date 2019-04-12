Akdeniz Üniversitesi ve Puşkin Leningrad Devlet Üniversitesi işbirliği protokolü İmzaladı

1992 yılında kurulan Puşkin Leningrad Devlet Üniversitesi, 11 Fakülte ve 18.000'e yaklaşan öğrenci sayısıyla Rusya'nın önemli yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Puşkin Leningrad Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Stanislav G. Eremeev tarafından imzalanan işbirliği protokolü, iki Üniversite arasında öğretim elemanı, araştırmacı ve öğrencilerin değişimini, ortak bilimsel faaliyetleri, karşılıklı bilgi paylaşımını kapsamakta olup 5 yıl süre ile geçerli olacak.

Protokol imza törenine, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Binnur Genç İlter, Uluslararası İlişkiler Ofisi'nden Öğr.Gör.Ayça Altay ve Öğr.Gör. Alina Aksoy; Puşkin Leningrad Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Stanislav G. Eremeev, Hukuk Fakültesi Dekanı Elena B. Gogolevskaja, Egor Minchenkov ve Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolos Yardımcısı Vyacheslav Mikhaylov katıldı.

Program kapsamında, Uluslararası İlişkiler Ofisi'nde düzenlenen toplantıda Akdeniz Üniversitesi hakkında detaylı bilgi verilerek, Üniversitenin uluslararası faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.Protokol imza töreninden sonra, Puşkin Leningrad Devlet Üniversitesi heyeti Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ziyaret etti.