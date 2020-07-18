Akdeniz Üniversitesi yerli ve milli tohum üretimine katkı

Dr. Mustafa Ünal, AÜ Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin(ATOM) yerli ve milli tohum üretim çalışmalarının yanında, hastalıklara dayanıklılık testlerinin yapıldığı bir üs noktasına geldiğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, yerli ve milli tohum çağrısının ardından, turizmin yanında önemli bir tarım kenti olan Antalya'nın Akdeniz Üniversitesi de bu çağrıya kayıtsız kalmadı. AÜ Rektörü Ünal, bu alanda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

AÜ'nün birçok alanda öncü olduğunun altını çizen Ünal, bulunduğu kent itibariyle üniversitenin turizm ve ziraat alanında da üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Bu iki alanda şehrin gelişmişliğine bağlı olarak AÜ'nün de kendini geliştirmesinin önem arz ettiğine değinen Mustafa Ünal, “Topluma destek olup, yol göstermemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de ziraat ve tarım. Üniversitemiz bünyesinde çok önemli bir merkezimiz var. Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi(ATOM). Bu merkezde yerli ve milli tohum üretimi için çalışıyoruz. En önemli görevi bu ”diye konuştu.

"Domates ve biber ağrılıklı"

Ünal, ATOM'un tohumların DNA analiziyle birlikte değerlendirilip virüslere, bakterilere ve hastalıklarla karşı dirençli olmaları üzerine ciddi bir çalışmanın yapıldığı merkez olduğunun altını çizdi.

ATOM'un sadece yurt içi değil yurt dışından da gelen taleplere cevap verdiğini belirten Ünal “ Antalya'mızdaki üreticiler de sürekli temas ve iş birliği halinde. Hatta Tarım ve Orman Bakanlığıyla bazı ortak projeler gerçekleştiriyor. Ülkemizdeki araştırma merkezlerinde bakanlık bünyesinde buna ilişkin önemli mesafeler kat edildi. Şuan birçok noktada kendi yerli ve milli tohumlarımız kullanılıyor. Genellikle domates ve bibere merkezimiz yoğunlaştı. İhtiyaç olan her tohum üzerinde merkezimiz çalışma yapabiliyor ”ifadelerine yer verdi.

"Virüs tanı kiti"

Ünal, ATOM'un tüm dünyada domates ve biber de salgın yapan Tomato Brown rugose fruit virüs(ToBRF) virüsü için tanılama kiti geliştirerek tarımın hizmetine sunduğunu kaydetti.

ATOM'un Türkiye'de faaliyet gösteren tohum firmaları ve üreticiler için en önemli test merkezi durumunda olduğunu dile getiren Mustafa Ünal, merkezin pandemi süreci dahil ilk 6 ayda 200'den fazla yerli ve yabancı firmaya hizmet verdiğini aktardı.