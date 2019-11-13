Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tropik meyve hasadı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal pitaya meyvelerinin ilk hasadını eline bahçe makası alarak kendisi başlattı.

Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından organize edilen hasat etkinliğine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Serinoğlu ve öğretim üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ‘Genelde elimize makas alıp kırmızı kurdele keserek açılış yapardık. Ama bu defa bahçe makasıyla açılış yapmak da nasip oldu. Ziraat Fakültemizin ülkemizde çok fazla tanınmayan tropik meyvelerin ülke tarımına ve ülke ekonomisine kazandırılması noktasında yaptığı çalışmaların meyvesi de diyebileceğimiz pek çoğunun adına bile yabancı olduğumuz meyvelerin hasadını gerçekleştirmek gerçekten heyecan verici. Umarım bu ürünler başta Antalya'mız olmak üzere pek çok bölgede yaygınlaşarak halkımıza ve ülke ekonomisine fayda sağlar.' diye konuştu.

Etkinlikte, yürütülen projeler ve üretilen tropik meyveler ile ilgili bilgi veren Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük, ‘Ülkemizin sahip olduğu ekolojik koşullar nedeniyle Avrupa ülkeleri arasında, tropik meyve türleri yetiştirme şansı olan ender ülkelerden birisiyiz. Tropik meyvelerin büyük çoğunluğu özellikle yüksek miktardaki C vitamini içeriği yanında, farklı lezzete sahip olmaları ve birçoğunun antioksidan içeriği bakımından zengin olmaları nedeniyle büyük ilgi görüyor.' diye konuştu.

Tropik meyve türlerine olan talebin her geçen gün arttırdığını belirten Prof. Gübbük, "Muz ve avokado dışında, Güney Afrika Tropik ve Subtropik Meyveler Araştırma Enstitüsünden temin ettiğimiz değişik papaya çeşitleri ile ilgili olarak Alanya ve Antalya'da örtüaltında yürütülen adaptasyon çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmıştır. Antalya Valiliği desteğiyle Ziraat Fakültemiz ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, değişik tropik meyve türlerinin adaptasyonu ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalar ile guava, litchi, longan, mango, passiflora ve pitaya türlerinin ülkemizde yetiştirilmesine öncülük edilmiştir. Bölgesel avantajımızdan dolayı Ziraat Fakültesi olarak, tropik meyve türlerinin yetiştiriciliği, çoğaltımı ve türlerin yaygınlaştırılmasına yönelik farklı alanlarda araştırma projeleri ve lisansüstü tezler yürütmekteyiz. Bu çalışmaların sonuçlarının, tropik meyve türlerinin yetiştiriciliği üzerine gelecek yıllarda daha da olumlu yönde yansıyacağı öngörülmektedir. Bu durumun ise başta muz olmak üzere, ülkemizin tropik meyve ihtiyacının önemli bir kısmını kendi öz kaynaklarımızdan karşılayabileceğimizi ve üretim fazlasının da ihracat şansının olabileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.