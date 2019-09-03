Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne rekor başvuru

Dr. Davut Karayel, "Son yıllarda üniversite tercihi yapan gençlerimizin ziraat fakültelerine ilgisi ve dolayısıyla geleceğin en önemli stratejik sektörü olarak gösterilen tarım sektöründe ziraat mühendisi olarak yer alma isteği artmaktadır" dedi.

Dr. Davut Karayel, ziraat fakültelerine ilginin her geçen gün arttığını belirterek Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Türkiye'nin en çok tercih edilen ziraat fakültesi olduğunu ifade etti. Sanayileşme ve şehirleşmenin etkisiyle tarımla uğraşanların sayısının azalması, dünyadaki nüfus artışı ve küresel ısınmanın da etkisiyle tarımın daha stratejik bir konuma geldiğini söyleyen Prof. Dr. Karayel, dünyanın en büyük sorunlarından biri olan açlık ve yetersiz beslenmeye karşı tarımsal üretim gücüne sahip ülkelerin büyük bir stratejik güce sahip olduğunu vurguladı. Tarımsal üretimde artan stratejik önemin bu sektörde çalışan ziraat mühendisleri gibi uzmanların da önemini artırdığını ifade eden Prof. Dr. Karayel, “Son yıllarda üniversite tercihi yapan gençlerimizin ziraat fakültelerine ilgisi ve dolayısıyla geleceğin en önemli stratejik sektörü olarak gösterilen tarım sektöründe ziraat mühendisi olarak yer alma isteği artmaktadır" ifadelerinde bulundu.

"4 bin aday tercih etti"

Geçmiş yıllara oranla ziraat fakültelerine ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne olan talebin de son yıllarda hızla arttığını dile getiren Karayel, ülkemizde farklı 40 adet ziraat fakültesi bulunduğunu ifade ederek YÖK Atlas verilerine göre Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Türkiye'nin en çok tercih edilen ziraat fakültesi olduğunu söyledi. Ziraat Fakültelerine yapılan her 18 tercihten birinin Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi programlarına yapıldığını belirten Karayel, YÖK Atlas verilerine göre 290 kontenjan verilen Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni yaklaşık 4 bin adayın tercih ettiğini ve fakülteye yoğun bir yatay geçiş başvurusunun da yapıldığını söyledi. Karayel, ayrıca 2018 yılı ile kıyaslandığında tüm bölümlerin taban puanlarının 2019 yılında yüzde 15 ile 20 arasında yükselirken ülke genelinde ziraat fakülteleri programlarında 2018 yılındaki yüzde 74 olan doluluk oranının, 2019 yılında yüzde 90'a yükseldiğini ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin tercih edilmesinde eğitim kalitesi, yetkin akademik kadrosu ve zengin uygulama olanaklarının olduğunu vurgulayan Karayel, “Fakültemiz ülkemizin en önemli tarımsal Ar-Ge merkezlerinden birisidir. Bünyesinde öğrenci uygulamaları ve Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü Kampus ve Aksu olmak üzere iki Araştırma-Uygulama Çiftliği bulunmaktadır. Bu alanda açık ve örtü altı üretim alanları, hayvancılık üniteleri ile öğrencilerimize kapsamlı uygulama imkanları sunarak onları sektöre en iyi şekilde hazırlıyoruz” diye konuştu.