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Akdeniz Üniversiteside bayramlaşma

Akdeniz Üniversitesi akademik ve idari personeli Ramazan Bayramı öncesi bir araya gelerek bayramlaştı.


Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Genel Sekreter Ali Serinoğlu ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Mustafa Ünal bayramların birlik ve beraberliği kuvvetlendirdiğini ifade ederek, "Ülke olarak dayanışmaya ve paylaşmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu özel günleri fırsat bilerek çevremizde ihtiyaç sahiplerine, yetimlere ve yoksullara yardımda bulunalım. Eş dost akraba ve yaşlılarımızı ziyaret ederek gönüllerini alalım" dedi.


Hazreti Mevlana'nın "gönül vermeyince gönül bulamazsın" sözüne vurgu yapan Rektör Ünal, "Gönül kapılarını açmak için başkasından beklemeden önce biz bir adım atalım. Küslükleri, kırgınlıkları geride bırakarak kucaklaşalım" mesajını verdi.


Tören sonunda Rektör Ünal, tüm Akdeniz Üniversitesi mensupları ile bayramlaşarak iyi dileklerde bulundu.

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