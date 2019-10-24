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Akdeniz Üniversitesinde 2. Uluslararası Kariyer Günü gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Antalya Business Network iş birliği ile "2.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Antalya Business Network iş birliği ile "2. Uluslararası Kariyer Günü" düzenlendi.


Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk yaptı. Ertürk konuşmasında kariyer günlerinin her bölüm için önemli olduğunu belirterek öğrencilerin gelecekte başka mesleklere de yönelebilmelerinde bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu vurguladı. Alman Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Arıkılıç Songören, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Demir ve Antalya Business Network Yönetim Kurulu Başkanı Helena Schönbaum koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte tüm gün boyunca öğrencilere kariyerleri için çeşitli iş olanakları sunuldu. Etkinlikte firma yetkilileri öğrencilere firmalarını tanıtan kısa sunumlar yaparak iş görüşmelerinde yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktardı. Sunum bitiminde öğrenciler on beş dakikalık mülakatlarla firma yetkililerine özgeçmişlerini sundu.


Gün içerisinde birçok firma ile görüşme şansı yakalayıp, çeşitli iş sektörleri hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler etkinliğin çok faydalı olduğunu belirterek etkinlik ile hem iş görüşmesi deneyimi kazandıklarını, hem de geleceğe dair planlarını oluşturmaya başladıklarını ifade ettiler.

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