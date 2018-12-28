Akdeniz Üniversitesi'nde akademik tören

Dr. Mustafa Ünal, uluslararası alanda da çok tercih edilen bir üniversite olduklarını belirterek " 100'den fazla ülkeden 2 bin 238 yabancı öğrencimiz üniversitemizde eğitimi görmektedir."dedi.

Akdeniz Üniversitesi'nin 2018 yılı akademik unvan alan unvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri için düzenlediği akademik tören Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Dr. Mustafa Ünal, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.

"Ortak amaç kaliteli eğitim"

Törende konuşan Rektör Prof.Dr. Ünal, üniversitelerin nitelikli ve kaliteli nesiller yetiştirmenin yanı sıra bilimsel araştırmalarla toplumsal gelişime katkılar sunmak gibi temel görevlerinin bulunduğunu söyledi.

Prof.Dr. Mustafa Ünal, “Üniversitelerin bu önemli görevleri yerine getirmesinde de en önemli yapı taşları ise bilime ve eğitime kendini adamış siz bilim insanlarıdır. Mesleğinde yetkin, evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı siz değerli akademisyenlerimizin ortaya koyduğu başarılı çalışmalar sadece üniversitemizin değil ülkemizin de bugününü ve geleceğini şekillendirmektedir." dedi.

AÜ ailesinin ferdi olan herkesin ortak amacının eğitim kalitesini yükseltmek, bilgiyi ve bilimi şehre, bölgeye ve tüm insanlığın hizmetine sunmak ve toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek olduğunun altını çizen Prof.Dr. Ünal, bu amaçlar doğrultusunda gecesini gündüzüne katarak ülkesi ve insanlık için durmadan çalışan değerli bilim insanlarıyla aynı yolda yürümekten onur ve gurur duyduğunu aktardı.

"Önemli bir gün"

Üniversite hayatında kariyer yapmanın ne kadar yoğun bir çaba gerektirdiğini herkesin yakından bildiğini dile getiren Prof.Dr. Ünal, "Bu zor ve emek isteyen yolculuğun en keyif veren tarafı ise hedeflenen başarıya ulaşmaktır. Bugün hedefine ulaşan değerli hocalarımız için müstesna bir gün. Onlar emeklerinin karşılığını birazdan giyecekleri akademik binişlerle elde edecekler. Biniş giyecek hocalarımızı şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"79 bin öğrenci kapasitesi"

Günün gereklerine uygun araştırma, geliştirme yapacak merkezler kurduklarını kaydeden Prof.Dr. Ünal,” Önlisans sayımız oldukça yüksek ama bizim asıl amacımız da yüksek lisans ve doktora sayımızı artırmak istiyoruz. Bu yıl 79 bin öğrencimiz üniversite bünyesinde eğitim görmekte. Uluslararası alanda da çok tercih edilen bir üniversiteyiz. 100'den fazla ülkeden 2 bin 238 yabancı öğrencimiz üniversitemizde eğitimi görmektedir. Devlet üniversiteleri arasında öğrencilerin üniversitelerinden memnuniyet sıralamasında 6. sırada yer alıyoruz. Bunların hepsi emeğin ürünü, bu emekte hocalarımın katkısı burada çok fazla.diye konuştu.

Tören kapsamında, 42 öğretim üyesi profesörlük, 91'i doçentlik, 70'i doktorluk binişi giydi.