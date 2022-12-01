Akdeniz Üniversitesi'nde Akdeniz Su Havzası ve Suyun Geleceği Çalıştayı

Akdeniz Su Havzası ve Suyun Geleceği Çalıştayı Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Mühendislik Fakültesi ve fakültenin kurumsal dış paydaşları olan meslek odaları ile birlikte Akdeniz Mühendislik Günleri çerçevesinde düzenlenen “Akdeniz Su Havzası ve Suyun Geleceği Çalıştayı”na Rektör Yardımcısı Cengiz Toker, Dekan Prof. Dr. Şükrü Özen, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, kurum ve kuruluş temsilcileri, müdürleri ve çok sayıda mühendis ve öğrenci katıldı.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen çalıştayın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker de bölgenin tarihsel yapısı ve su kaynakları ile ilgili bilgiler vererek, çalıştayın önemine değindi. Aynı zamanda ülkenin en önemli tarım kentlerinden olan Antalya'da suyun büyük önem arz ettiğini ifade eden Prof. Dr. Toker ,Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi olarak bölgenin su konusunun uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu vurguladı ve çalıştayın organize edilmesinde emeği olan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Özen ise zengin bir coğrafyada bulunan Antalya Su Havzası ile ilgili bilgiler sundu.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu “Suyun Verimli Kullanımı ve Kentsel Su Yönetimi” temalı konuşmasında “Türkiye'nin kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar metreküptür. Biz su sıkıntısı yaşayan ülkeyiz ve yakın gelecekte de su fakiri olmaya adayız. Kullandığımız suyun 74'ü sulamada kullanılmakta. Yüzde 15 ve yüzde 11'de içme, kullanma ve sanayi sektörüne ait. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden çok farklı bir profilde olduğumuz görülmekte. “ ifadelerini kullandı.

"Koruma kullanma dengesi"

Türkiye'de suyun havza temelli yönetim yaklaşımıyla yönetildiğini vurgulayan Prof. Dr. Muhammetoğlu “Kuruma, kullanma dengesini sağlayabilmek” en önemli konumuz. Antalya'da suyun havzalarda dağılımında büyük bir eşitsizlik var. Dicle Fırat , Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz ve Antalya Havzası ülke kaynaklarının yüzde 50'sine sahip. Bu 4 havza zengin olarak düşünülebilir”dedi.

Konuşmaların ardından program Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Özen moderatörlüğünde “Akdeniz Su Havzası ve Suyun Geleceği” konulu panelle devam etti. Panelde ASAT Genel Müdür Yardımcısı Osman Yıldız, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Davraz, DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Şube Müdürü Atilla Turabik, Çevre Mühendisleri Antalya Şubesi Başkanı Derya Ünve ve Jeololoji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik konuşmacı olarak yer aldı.