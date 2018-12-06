Akdeniz Üniversitesi'nde Bronkoskopi bölümü açıldı

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Bronkoskopi ünitesi açıldı. Akdeniz bölgesinde ilk ve tek olma özelliği taşıyan üniteyle, çocuklarda akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde olumlu sonuçlar verilmesi hedefleniyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı bünyesinde Bronkoskopi Ünitesi'nin açılışı törenle gerçekleşti. Hastanenin H Blok Genel Çocuk bölümünde yer alan ünitede, ağır astım olan, organ veya ilik nakli ameliyatı geçirip akciğer komplikasyonları yaşayan, akciğer ve kronik akciğer hastalıkları yaşayan çocukların tanı ve tedavilerinde olumlu sonuçlar alınması bekleniyor.

Talebin oluşmasının ardından üniteyi kısa zamanda hazır hale getirdiklerini belirten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, açılan ünitenin haftada 6 vakaya bakacak kapasitede olduğunu, ilerleyen süre içerisinde ise bu kapasiteyi arttırmak istediklerini söyledi. “Akdeniz Üniversitesi'nde olmayan bir şeyin olmaması gerekiyordu” diyen Aydınlı, “Antalya'daki hastaların il dışına gitmeden tedavi olabilme imkanının olması bizler için oldukça önemli” dedi. Ünitenin Akdeniz bölgesinde ilk ve tek olduğunu aktaran Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bingöl de, çocuklarda akciğer hastalıkları konusunda ünitenin tanı ve tedavisinde önemli fayda sağladığını belirtti.