Akdeniz Üniversitesi'nde cumhuriyet konseri

Akdeniz Üniversitesi'nde cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde cumhuriyet konseri düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Nurniran Pınar ve Nurnilay Pınar kardeşler tarafından ‘Cumhuriyet Konseri' gerçekleştirildi. Konsere Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Eğitimine Viyana'da devam ediyor

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden geçen yıl birinci olarak mezun olan ve eğitimine Viyana'da Richard Wagner Konservatuarı'nda devam eden Nurniran Pınar ve kardeşi Nurnilay Pınar'ın performansı ayakta alkışlandı. Konser sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Nurniran Pınar ve Nurnilay Pınar kardeşlere sundukları performans için teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.