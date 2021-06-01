Akdeniz Üniversitesinde doğdu tüm Türkiye'de yaygınlaşıyor

Dr. İsmail Tufan, kurucusu olduğu 60+Tazelenme Üniversitesinin tüm Türkiye'ye model olacağını söyledi.

Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan 60+Tazelenme Üniversitesinin T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden Yükseköğretim Kurumuna devri için 25 Mayıs 2021 Salı günü protokol imzalandı. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından hayata geçirilen 60 yaş üzeri kişilerin eğitim gördüğü sosyal sorumluluk projesi 60+Tazelenme Üniversitesinin tüm Türkiye'de yaygınlaşmasında önemli bir adım olan protokolün imzalanmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Prof. Dr. İsmail Tufan, “Yaklaşık iki yıl süren karşılıklı görüşmelerimizle 60+Tazelenme Üniversitesi projesini T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokol neticesinde onlara devrettik. Bakanlıkta bu projeyi YÖK'e devredecek. Yakın bir zamanda da Yükseköğretim Kurumunun 60+Tazelenme Üniversitesini yaygınlaştırma ile ilgili girişimlerini heyecanla bekliyorum. Artık Türkiye'nin her ilinde yaşayan 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımız illerindeki üniversitelerde sunulacak olan 60+Tazelenme Üniversitesi eğitim programdan yararlanma imkanına sahip olacaklar” dedi.

“Üniversitemiz ve ülkemiz adına mutluyuz”

Akdeniz Üniversitesinde doğmuş bir projenin bu noktaya gelmesinin son derece mutluluk verici olduğunu ifade eden Prof. Dr. İsmail Tufan, “Proje bundan sonra 81 ilde devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde yaşlılara yönelik gönüllü eğitim programı olarak hizmet verecek. Akdeniz Üniversitesinde doğmuş olan bir projeyi devletimiz bunu kendi imkânları ile Bakanlık ve YÖK'ün işbirliği ile Edirne'den Karsa, Siirt'ten İzmir'e, Artvin'den Antalya'ya kadar her yere 81 ilimize bu projemiz başarıyla yürütülecek noktaya gelecektir. Üniversitemiz ve ülkemiz adına mutluyuz” diye konuştu.

“Tazelenme üniversitesi bir markadır”

Prof. Dr. İsmail Tufan, “60+ Tazelenme Üniversitesi ilk defa Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji bölümünde doğmuştur. Zaman içerisinde de büyük bir karşılık bulmuştur yaşlı insanlarımızdan ve Türkiye'deki diğer üniversitelerden. Bugün Türkiye'de bu modelde yedi aktif merkez bulunmakta. Üniversite içerisinde gönüllü öğretim üyelerimizin verdiği sağlığı koruyucu, yaşamı kolaylaştırıcı derslerle yaşlılarımız çok önemli bir bilgi sahibi olmuştur. Dolayısıyla bugün Tazelenme Üniversitesi Akdeniz Üniversitesinde doğmuş yaşam boyu öğrenme programları içerisinde önemli bir markadır” dedi.

“Dünya'da eşi yok”

Akdeniz Üniversitesinden doğan ve Türkiye'ye yayılan bu projenin dünyada benzeri olmadığını söyleyen Prof. Dr. İsmail Tufan, “Bu projenin eşsiz ve benzersiz olmasının en önemli nedeni öğretim üyelerinin para almaması, tamamen gönüllük esasına dayalı olarak çalışması. Dünyada bu süreç ücretli olarak işliyor. Gönüllü öğretim üyelerimizin herhangi bir ücret almadığı, öğrencilerimizin herhangi bir ücret ödemediği bir proje olarak eşsiz bir proje olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

“Yaşlılık oranı giderek yükseliyor”

Projenin önümüzdeki yıllarda daha büyük ihtiyaç ve önem arz edeceğini söyleyen Prof. Dr. İsmail Tufan, “Ülkemizde TÜİK rakamlarına göre 65 yaş üzeri yüzde 9,5 civarında yanı 9 milyon civarında yaşlımız olduğu ifade ediliyor. 2030 yılında 14 milyon olacak. 2050 yılından önce de yaklaşık 100 milyonu bulacağız. Bu bakımdan oldukça önemli. Sağladığı pek çok faydanın yanısıra 60+ Tazelenme Üniversitesinin bir özelliği de sağlık giderlerini azaltması, çünkü öğrenciler buradaki eğitimlerde sağlıklarını nasıl koruyacaklarını öğreniyorlar. Böylelikle sağlık giderleri azalıyor. Daha az doktora gidiyorlar, yeni arkadaşlıklar ediniyorlar, yeni bilgiler öğreniyorlar, burada tazeleniyorlar” ifadelerini kullandı.

“Üniversite ile toplum birleşiyor”

Tazelenme Üniversitesinin kuşaklararası ilişkiyi güçlendirdiğini vurgulayan Prof. Dr. İsmail Tufan, “Yaşlı öğrencilerimiz derslerinden daha erken saatlerde kampüse geliyor. Böylece genç ve yaşlıyı bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimiz yaşlı insanları görüyor, konuşuyor, kaynaşıyorlar. Gençlerde onlardan bir şeyler öğreniyorlar. Kampüsümüz toplumun her kesiminden insanla tanışmış oluyor. Böylelikle üniversite ile toplum birleşiyor” açıklamalarında bulundu.