Akdeniz Üniversitesi'nde Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri

Mimarlık mesleğinin önemiyle ilgili öğrencileri bilgilendirmek ve toplumsal farkındalığı geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin ilki Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Barkul'un “Sosyal Sürdürülebilirlik ve Konut” konusunda uluslararası mimari tasarım ve uygulamaları paylaştığı çevrimiçi konferans oldu. Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ikinci etkinlikte ise Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin ortak organizasyonu ile ODTÜ emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Süha Özkan “Tarih Boyunca Mimarlık Nedir?” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programda Prof. Dr. Özkan, özellikle Mimarlık Bölümü'ne yeni katılan öğrencilere “Hoş geldiniz” teması ile kurgulanan sunumunda tarih boyunca ünlü mimar, sanatçı ve düşünürlerin “mimarlık” tanımlarına değinerek, mimarlığın toplum için önemini vurguladı.

“Güzel bir başlangıç oldu”

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Reha Kavas, “Olbia Kültür ve Ticaret Merkezi'nin de kazandığı Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülleri'nin uzun yıllar genel sekreterliğini yapmış ve alanında birçok uluslararası başarıya sahip olan Prof. Dr. Özkan'ın sunumu tüm katılımcılar için ufuk açıcı oldu. Öğrencilerimiz Prof. Dr. Ömür Barkul'un 'Sosyal Sürdürülebilirlik ve Konut' konusunda uluslararası mimari tasarım ve uygulamaları paylaştığı çevrimiçi konferanstan da çok istifade etmişlerdi. Özellikle fakültemize yeni başlayan öğrenci arkadaşlarımız için güzel bir başlangıç oldu” şeklinde konuştu.

Konferansın ardından lisans ve lisansüstü öğrencilerin proje çalışmalarından oluşan serginin açılışı ve kokteyl fakülte fuayesinde gerçekleşti.