Akdeniz Üniversitesi'nde Erasmus Konferansı

Yücel Sivri'nin konuşmacı olarak katıldığı ‘Erasmus'tan Erasmus Manifestosuna Geçiş: Avrupa Birliği'nde Eğitim Politikaları' başlıklı konferans gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans öncesinde sunuş konuşması yapan AKVAM Müdürü Prof. Dr. Hale Balseven, ‘Bugün burada rönesansın büyük düşünürü Erasmus'un fikirleri öncülüğünde Avrupa Birliği'nde eğitim politikalarını tartışmak üzere toplandık. Erasmus Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim anlayışının çatısı altında birleşmesini hümanizmin birinci koşulu saymıştır. Sadece döneminde değil bugün hala çok okunan bu büyük filozofu düşünme ve anlama fırsatı olacak. Akvam kurulduğu 2003 yılından bu yana iktisadi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla Avrupa bölgesini irdeleyen araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktadır. Merkez yönetim kurulu olarak 2020 yılında Avrupa Birliği'nin iktisadi ve sosyal meselelerini ele alan ve Türkiye'nin bu politikalara uyumunu tartışan uzun soluklu projeler gerçekleştirmek arzusundayız. Özellikle öğrencilerimizi bu projelere dahil etmek arzusundayız.' diye konuştu.

Konferansta konuşan Dr. Yücel Sivri, Erasmus Programının Avrupa Birliğinin hayata geçirdiği karşılıksız bir teşvik programı olduğunu söyleyerek, ‘Erasmus Programının amacı yüksek öğrenim gören gençleri, akademisyenleri ve yükseköğretim kurumlarını farklı işbirlikleri kapsamında deneyim elde etmelerini sağlamak üzere kısa vadede desteklemektir. Zamanla dünyanın en önemli eğitim destek programı haline gelen Erasmus programı bugüne değin milyonlarca öğrenciye destek sundu.' şeklinde konuştu.