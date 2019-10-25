Akdeniz Üniversitesi'nde Fuat Sezgin İslam ve Bilim Ulusal Lise Öğrencileri Sempozyumu

Dr. Fuat Sezgin anısına Antalya'da iki lise organizasyonuyla sempozyum düzenlendi. 24-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek sempozyuma Akdeniz Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

İslami bilimler tarihi alanında dünyaca tanınan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Kepez Mahmut Celalettin Ökten AİHL ile Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi tarafından ‘İslam ve Bilim' konulu sempozyum düzenlendi. 24-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek sempozyuma Akdeniz Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Sempozyumun dün Edebiyat Fakültesi'nde yapılan açılış oturumuna, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Müftüsü Osman Artan ile akademisyenler, öğretmenler, Antalya içinden ve dışından lise öğrencileri katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, geçtiğimiz yıl 94 yaşında hayata veda eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam'da bilim ve teknolojiyi Batı dünyasına aktaran önemli bir bilim insanı olduğuna dikkat çekti. Arslan, “Malatya, Adana, Rize, Kayseri, Van, Aydın, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon ve diğer illerin katılımıyla toplam 18 farklı ilden sempozyuma katılım sağlanacaktır. Antalya'dan 14, diğer illerden 21 olmak üzere toplamda 35 farklı okuldan bildiri özeti alınmıştır. Toplamda 129 başvuru yapılmış, bunlardan 80'inin Sempozyum Bilim Kurulu tarafından sempozyuma dahil edilmesine karar verilmiştir. Bildirilerden 9 tanesi İngilizce, 2'si Arapça sunulacaktır” diye konuştu. Arslan konuşmasını, merhum Sezgin'in Atatürk Üniversitesi'nde fahri doktora verildiği törende söylediği, “Ben İslam dünyasının icatlarını, keşiflerini Batı'ya anlatmakta, kendi insanımıza anlatmaktan daha az zorlanıyorum” sözleriyle tamamladı.

"Türkiye'de ilk defa lise çapında"

Daha sonra kürsüye gelen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk de, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmaların önemli olduğunu ifade ederek, "Biz her yıl bu tip etkinliklere üniversitemizde artık alıştık. Fakültemiz ve üniversitemiz sonuna kadar Milli Eğitim Müdürlüğümüzün emrindedir. Sizler çok değerli bir faaliyeti icra etmek için buradasınız. Bu güzel sempozyumları sizler lise çağlarınızda yaşayacaksınız. Oluşacak bu bilimsel düzey ve mantık sizleri gelecekte daha sağlıklı kararlar almaya itecek. Sizlerin ortaya koyacağı bilimsel aktiviteler belki çok değerli bilim adamı merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlatmaya yetersiz kalabilir. Ancak sizlerin onun edebi kişiliğinden oluşturacağınız destur ve oluşturacağınız bilgi dağarcığı belki içinizde yeni Fuat Sezgin'lerin yetişmesine sebebiyet verecektir" dedi.

Konuşmaların ardından sempozyumun ilk oturumuna geçildi. Oturumun başkanlığını yapan Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu, “İnsanlık Doğu'dan uzaklaştıkça ışığın kaynağını kaybetmeye başladı. Bir akademisyen olarak öğrencilerimde Doğu'ya karşı ciddi bir mesafe, Batı'ya karşı yakınlaşma, Doğu'dan utanma, Batı'yı örnek alma duygularını yoğun bir şekilde gördüğümden lise öğrencilerinin daha üniversiteye gelmeden kendi medeniyetlerini, köklerini öğrenmesini çok değerli buluyorum. O yüzden bu sempozyumun özellikle Türkiye'de ilk defa lise çapında gerçekleşiyor olması çok derin anlamlar taşıyor" ifadelerinde bulundu.

İngilizce ve Arapça sunumlar

“2019 Fuat Sezgin yılı olunca biz de Fuat Sezgin'i tanıyıp anlamaya çalıştık” diyen Doç. Dr. Koçakoğlu, “Öğrencilerimiz sizlere Fuat Sezgin ışığında baktıkları Doğu'dan neler yükselmiş, sempozyum boyunca onları gösterecekler. 10'uncu yüzyılda Avrupa'da kadınlar içine şeytan girmiş, cadı diye yakılırken Müslüman coğrafyasında İslam medeniyeti ilk kadın mucidini yetiştiriyordu. Avrupa'da kadınların bilime katkıları 18'inci yüzyılda başlarken, Meryem El-İcliyye örneği 10'uncu yüzyılda görülüyor. Arada çok ciddi bir uçurum var. O zaman bize düşen, geriye dönüp ‘Biz neyiz?' diye bakmak olur” diye konuştu.

Oturumda, Kepez Mahmut Celalettin Öktem Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Emir Furkan Oya, ‘Fuat Sezgin ve Müze Eserleri' konulu bir sunum yaptı. Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Doğa Sertyel ise Meryem El-İcciye/10. Yüzyılda Bilim Dünyasına İz Bırakanlar' başlığıyla İngilizce bir sunum gerçekleştirdi. Rize Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Merve Kitapçı ‘İslam Medeniyetinin Algılanışı ve Oryantalizm' konulu bildirisini Arapça sunarken, Malatya Selahattin Eyyübi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma Karabulut da, ‘Fuat Sezgin Önderliğinde İslam Medeniyetinin Göz Kamaştırıcı Keşifleri ve Batıya Etkileri' başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Sempozyum, Akdeniz Üniversitesi yemekhanesinde yenen öğlen yemeğinin ardından oturumlarla devam etti. 3 gün sürecek sempozyumda merhum bilim insanı tüm yönleriyle ele alınacak.