Akdeniz Üniversitesi'nde geleceğin interneti konuşuldu

Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından Türkiye'de İnternet'in kullanılmaya başlamasının 25. yıl dönümü ve İnternet Haftası münasebetiyle “Nesnelerin İnterneti” temalı bir konferans düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Türk Telekom Antalya Bölge Müdür Yardımcısı Yüksel Demircioğlu, Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fırat Yücel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fırat Yücel, Günümüzde İnternetin çok hızlı büyüdüğünü ifade ederek 2020 senesine kadar dünyadaki internete bağlı cihazların sayısının, dünya nüfusunun 3 katına çıkmasının beklendiğini söyledi.

Yeni teknolojilerin internet üzerinden nesnelerin kontrolüne yönelik olarak geliştirildiğini belirten Dr. Yücel, “Nesnelerin İnterneti adını verdiğimiz bu yeni kavram ile birçok durumun bilgisine algılayıcılar (sensörler) yardımıyla ulaşarak, bazı nesneleri ya da cihazları gerekirse internet üzerinden kontrol edebilmekteyiz. Akıllı evler, akıllı şehirler, insansız üretim tesisleri, akıllı uzaktan algılama vb. gibi çalışmaların birçoğu, bizlere, internet üzerinden takip edilebilir ve yönetilebilir bir çözüm olanağı sunmaktadır. Bu örneklerde, terimlerin başında geçen “akıllı” etiketi, aslında yapay zekânın günümüzde internet tabanlı bilgi teknolojilerinde ne denli yer aldığını ifade etmektedir.” diye konuştu.

Konferansta konuşan Türk Telekom CEO Danışmanı Yücel Bağrıaçık, gelecekte bilişimin ekonomiye nasıl yön vereceği ve nesnelerin interneti çözümlerinden bahsetti. Veri bilimi uzmanı Doç. Dr. Şadi Evren Şeker yapay zekânın gelecekte hayatımıza etkisi ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Bilişim uzmanları Emrah Kozan ve Raifhan Aydın ise tasarımcının kariyer yolculuğu ve yeni nesil yazılım konularında sunumlarını yaptı. Konuşmacılara plaket takdimi ve hediye çekilişiyle konferans sona erdi.