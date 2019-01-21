Akdeniz Üniversitesi'nde İHA eğitimi verilecek

Akdeniz Üniversitesi, AKHUMER'in almış olduğu bu yetki belgesi ile İHA Eğitimleri konusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen 7'nci Kamu Üniversitesi ve 10'uncu Üniversite oldu. Bu kapsamda Akdeniz Üniversitesi'nde İHA-0 ve İHA-1 kategorisindeki hava araçlarını kullanabilmek için gerekli olan İHA Pilot Lisansı eğitimleri verebilecek.

Ticari amaçlı İHA kullanıcılarının tamamının almak zorunda olduğu eğitim ile 25 kilograma kadar ticari amaçlı İHA'lar kullanılabilecek. Kamu Kurumlarının da bünyelerindeki (Asker-Polis hariç), İHA'ları kullanabilmeleri için bu eğitimi almaları gerekiyor. Sivil Havacılık Talimatnamesinde eğitimler teorik tanımlamasına rağmen Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilecek olan eğitimlerde pratik uygulamalara da yer verilmesi planlanıyor.

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnsansız Hava Aracı Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi ile düzenleyeceği eğitim programları sonunda, insansız hava aracı kullanacak pilotların ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin düzenlemelerine uygun biçimde havacılık emniyeti bilinciyle eğitim almalarını ve sertifikalandırılmaları sağlamayı hedefliyor.