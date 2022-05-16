Akdeniz Üniversitesinde kadın sağlığı konuşuldu

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Kadın Sağlığı Derneği ve Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği işbirliğinde organize edilen “Laparoskopik Histerektomi ve Myomektomi Kursu” Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Gün boyu devam eden ve güncel bilgi ve tecrübelerin aktarıldığı programa Akdeniz Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Çelik, Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mete Güngör ve Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlunu'nun da aralarında olduğu alanında uzman çok sayıda hekim, ameliyathane hemşireleri ve personel katıldı.

“Hedef sağlık şartlarını iyileştirmek”

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin yer aldığı programın açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan “Asıl amacımız Akdeniz bölgesindeki kadın sağlığı ve şartlarını arttırmak bu bağlamda asistanlarımıza, uzmanlarımıza eğitimler vererek şartları sağlamlaştırmak” dedi.

“Canlı cerrahiler”

“İyi bir endoskopik cerrah nasıl olunur” başlıklı açılış programında Prof. Dr. Gürkan Uncu çeşitli örnekler vererek tecrübelerini paylaştı. Prof. Dr. Mete Güngör ise “Neler Öğretebildik? Neler Yapabiliriz? ”başlıklı sunumunda alan eğitimiyle ilgili değerlendirme yaptı.

Üç ayrı oturumun yer aldığı kursta laparoskopi teorik bilgiler, laparoskopik myomektomi, histerektomi, laparoskopide kaomplikasyonlardan kaçınma, polipektomi, infertil hastada histeroskopi konularında alanında uzman yetkin hekimler sunum yaptı. Sunumların ardından gün boyu devam eden toplantı canlı cerrahiler başlıklı bölüm ile noktalandı.