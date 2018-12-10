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Akdeniz Üniversitesi'nde korkutan yangın

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Merkezi Derslikler A Blok’ta çıkan yangın korkuttu.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Merkezi Derslikler A Blok'ta çıkan yangın korkuttu. Yangında iki öğretim görevlisinin odası zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 11.40 sırasında AÜ Merkezi Derslikler A Blok'ta çıktı. Öğretim görevlisi odasından dumanların yükseldiğini gören görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede AÜ ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Bilgisayar, masa ve dolapların yandığı yangında alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında, iki oda da kullanılamaz hale gelirken, öğrencilerin bulunmadığı odada itfaiye duman tahliyesi yaptı. Öğretim üyeleri ve görevlileri yangını bahçeden izledi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili itfaiye ve polisin araştırması sürüyor.

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