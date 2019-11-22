Akdeniz Üniversitesi'nde 'Nedir Bu Q Meselesi?' semineri

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİDUAM) Kasım ayı etkinleri kapsamında ‘Nedir Bu Q Meselesi?' isimli seminer düzenledi.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Akdeniz Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Taner San'ın sunduğu ‘Nedir Bu Q Meselesi?' isimli seminere Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İngilizce ‘quartile' (çeyrek dilim) kelimesinin karşılığı olan Q kavramının bir anlamda da kalite göstergesi olarak akademik yayınlarda, kişisel ve kurumsal performans göstergelerinde çoklukla kullanıldığını söyleyen Doç. Dr. San “Akademik çalışmaların yayımlandığı dergilerin sayılarının sürekli artış gösterdiği bir ortamda kalitenin ölçülmesi gündeme geldi. Dergi sayının artmasıyla Q kavramı ortaya çıktı. Q kavramında ilk çeyrekte (ilk %25'lik bölümde) yer alan dergiler Q1 sınıfı, 2. çeyrekte (%25 – %50) yer alan dergiler Q2 sınıfı, 3. çeyrekte (%50 -%75) yer alan dergiler Q3 sınıfı ve son çeyrekteki (en alt %25) dergiler ise Q4 sınıfı olarak isimlendirilip değerlendirilmektedir.” şeklinde konuştu.

Seminerin sonunda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar da semineri düzenleyenlere teşekkür ederek; “Üniversitemizi uluslararası üniversite sıralamalarında her yıl daha üst sıralara taşımak hepimizin hedefi. Bu hedefi gerçekleştirmedeki en büyük faktör de Q4 sınıfı kaliteli yayın sayısını ve atıf sayısını arttırmak.” dedi.

Genç akademisyenlere de tavsiyede bulunan Prof. Dr. Gürpınar, kısa sürede çok sayıda yayın yapmak yerine daha nitelikli yayın yapmanın önemli olduğunu ifade ederek uzun vadede de olsa nitelikli yayın yapmanın akademik kariyerde fark oluşturacağını söyledi.