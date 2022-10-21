Akdeniz Üniversitesi'nde Sena Şener konseri

Şarkıcı Sena Şener, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen konsere, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan Sena Şener'e plaket ve çiçek takdim ederek öğrencilere iyi eğlenceler diledi.

Sena Şener, sahne şovları, dansları ve repertuvarıyla dikkat çekti. Sevilen şarkılarını seslendirerek stadyumu dolduran öğrencileri coşturan Sena Şener, öğrencilere “Bu günler bir daha gelmeyecek kıymetini bilin, eğlenceyi sonuna kadar yaşayın gençler” diyerek öğrencilere aralıksız müzik ziyafeti sundu. Genç sanatçı yaklaşık 2 saat süren konserinin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.