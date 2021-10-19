Akdeniz Üniversitesi'nde Topluluk Tanıtım Günleri düzenleniyor

Dr. Özlenen Özkan'ın katılımıyla başladı. 3 gün sürecek etkinliklerde 128 topluluğun üyeleri, yeni öğrencilere faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Akdeniz Üniversitesi 2021-2022 Öğretim Yılı Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri, Mühendislik Fakültesi önünde bulunan Sevgi Yolu'nda başladı. Üç gün sürecek olan etkinliğin açılışında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle bir araya geldiği için mutluluk duyduğunu dile getiren Rektör Özkan, “Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı üzerinden topluluklarımız faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversitemizde 102 Kültür Hizmetleri'ne bağlı, 26 Spor Hizmetleri'ne bağlı olmak üzere toplam 128 topluluk bulunuyor. Topluluklarla öğrencilerimiz okudukları alan dışında ilgi duydukları alanları takip ediyorlar ve grup içerisinde yer alarak kendilerine aktivite, sosyal eğlence ve sorumluluklar ediniyorlar” dedi.

“Öğrencilerle kampüse bahar geldi”

Pandemi sonrasında öğrencilerin kampüse gelmesi ile eğitim ortamının oluştuğunu söyleyen Rektör Özkan, “Pandemi döneminde sessiz olan kampüsümüz bizi de üzüyor. Öğrencilerimizin gelmesiyle adeta bahar geldi kampüsümüze her ne kadar son baharı yaşıyor olsak da öğrencilerimiz bize ilkbaharın neşesini ve sevincini getirdiler. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Emeği geçen bütün topluluklara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Rektör Özkan stantları gezerek topluluklar hakkında detaylı bilgi aldı. Rektör Özkan'a ziyareti sırasında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre eşlik etti.