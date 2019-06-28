Akdeniz Üniversitesi'nde Uluslararası Personel Haftası

Akdeniz Üniversitesi'nde 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Erasmus+ Ka107 Internatıonal Staff Week (Uluslararası Personel Haftası) düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin yürüttüğü Erasmus+ KA107 Değişim Programı eğitim alma hareketliliği kapsamında ilk kez düzenlenen Uluslararası Personel Haftası etkinliğine; Sri Lanka-Kelaniya Üniversitesi, Rusya-Southern Federal Üniversitesi ve Moldova-Tiraspol Devlet Üniversitesi'nden 23 akademik ve idari personel katıldı. Program kapsamında, yurtdışından gelen üniversite personeline Erasmus+ KA107 projeleri, uluslararasılaşma, Erasmus+ işbirliği anlaşmaları, öğrenci ve personel değişimi hakkında Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi çalışanları tarafından eğitim verildi.

Ayrıca Erasmus+ KA107 programı kapsamında, Akdeniz Üniversitesi'nin ikili işbirliği anlaşması bulunan Moldova Tiraspol Devlet Üniversitesi'nin Rektörü Eduard Coropceanu ve beraberindeki heyet Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı makamında ziyaret etti. Üniversiteler arasındaki mevcut işbirliği konularının görüşüldüğü ziyaret sırasında, Moldova Tiraspol Devlet Üniversitesi Rektörü Eduard Coropceanu Rektör Ünal'a Akdeniz Üniversitesi ile işbirliği içerisinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, Erasmus+ KA107 International Staff Week programını düzenledikleri için teşekkür etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da, Akdeniz Üniversitesi'nin öncelikleri arasında uluslararasılaşma ve uluslararası işbirliklerinin önemli bir yer aldığını ifade ederek, Akdeniz Üniversitesi olarak Erasmus+ programından azami düzeyde yararlanarak, uluslararası platformlarda aktif olarak yer almaya devam edileceğini belirtti.