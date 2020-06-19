Akdeniz Üniversitesi'nden Hemşirelere Uzaktan Eğitim

2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde hemşirelik eğitiminde uzaktan eğitim kaynaklarının en etkin biçimde kullanılması adına gerçekleştirilen eğitim Türkiye'nin dört bir yanından hemşirelik alanındaki öğretim elemanlarının katılımları ile toplam 234 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Gözüm'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen eğitime konuşmacı olarak Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Çağlayan katıldı. Dr. Çağlayan sunumunda yükseköğretimde uzaktan eğitim ve kalite güvence sistemi, pandemi döneminde uzaktan eğitim ve Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Kurul kararlarını aktardı.

Katılımcıların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Dekan Gözüm, 3 Temmuz 2020 tarihinde farklı konuşmacılarla Türkiye genelinde ikinci bir eğitim programı gerçekleştireceklerini söyledi.